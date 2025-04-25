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25 квітня 2025, 11:09

Реєстр гравців із залежністю від азартних ігор за рік збільшився утричі

У Реєстрі лудоманів наразі перебуває 12 807 українців. За минулий рік перелік збільшився утричі - додали 9 389 осіб. Водночас 1 496 громадян були виключені через завершення строку обмеження. Про це повідомляє платформа Опендатабот.

У Реєстрі лудоманів наразі перебуває 12 807 українців.
Фото: pixabay.com

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Загалом з моменту створення Реєстру до нього потрапили 14 979 людей, з яких 2 172 уже виключено.

Зазначається, що 99% усіх записів у Реєстрі — це добровільні звернення. Люди самі подають заяву про самообмеження, аби на певний період закрити собі доступ до гральних закладів та участі в азартних іграх. Термін такого обмеження — від шести місяців до трьох років.

Лише 1% — це люди, яким обмежено доступ за рішенням КРАІЛ. За весь час існування реєстру таких рішень було 169. Майже всі вони відбулися торік — 140 рішень, а ось за рішенням суду до Реєстру не потрапила ще жодна людина.

У середньому, торік щомісяця до реєстру потрапляли 780 осіб — це у 2,8 раза більше, ніж у 2023-му. Найбільше заяв про самообмеження надійшло у квітні - 1 041, а найменше у червні - 524.

За перші два місяці 2025 року до Реєстру лудоманів вже внесено 1 719 людей, тобто, в середньому, 860 на місяць — це на 10% більше, ніж торік.

Наразі в Україні немає чіткої статистики щодо реальної кількості громадян з ігровою залежністю, а цифри з відповідного реєстру не відображають повної картини — зокрема, людей, що грають в онлайн-казино.

Очільник новоствореного регулятора ПлейСіті Геннадій Новіков вважає, що загалом наявний реєстр свою функцію виконує — консолідує інформацію про осіб, яким обмежено участь в азартних іграх, щоб організатори азартних ігор верифікували людину і, в разі чого, не допускали її до гри.

Водночас важливо розуміти, що цей реєстр працює в режимі дослідної експлуатації та не має усього того необхідного функціоналу, який потрібно впровадити для зручності громадян та ринку.

«У планах — створити повноцінний продукт на платформі Дія.Engine. Новий реєстр відповідатиме всім вимогам законодавства щодо захисту персональних даних та інших аспектів, а також міститиме додатковий функціонал для організаторів азартних ігор. Процес подання заявок на внесення людини до реєстру буде автоматизований та стане набагато зручнішим. Людина в декілька кліків зможе внести себе до реєстру, щоб обмежити доступ до гри», — заявив Новіков.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Кабінет міністрів ліквідував КРАІЛ та замість неї утворив державне агентство ПлейСіті. Тепер саме ця установа відповідатиме за регулювання ринку азартних ігор та лотерей, а також ведення Реєстру лудоманів.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
bonv
bonv
25 квітня 2025, 12:48
#
Це велике зло і біда.
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