Продажі Tesla у Європі впали на 28%

У березні 2025 року продажі нових автомобілів Tesla у Європі впали на 28,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року. При цьому загальні продажі електромобілів (на акумуляторах) у регіоні зросли на 23,6%. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Європейської асоціації автовиробників.

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Загальний обсяг продажів нових автомобілів у Європі зріс на 2,8% за місяць завдяки двозначному стрибку в Британії та Іспанії, оскільки приріст електромобілів компенсував падіння бензинових і дизельних авто.

Загалом продажі нових авто в Європі зросли на 2,8% завдяки двозначному зростанню у Великій Британії та Іспанії. Попит на електромобілі компенсував зниження продажів бензинових і дизельних авто.

Падіння продажів Tesla в Європі є ще одним сигналом того, що водії починають відмовлятися від електрокарів Ілона Маска. Причинами є посилення конкуренції з боку китайських брендів та протестна реакція на політичні погляди Маска.

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У березні реєстрації нових авто зросли у Volkswagen і Renault на 10,3% та 13% відповідно, натомість у Stellantis впали на 5,9%.

Продажі Tesla в Європі знижуються вже третій місяць поспіль. Її частка ринку впала до 2% з 2,9% торік.

Водночас у ЄС загальні продажі авто в березні знизились на 0,2% у річному вимірі — це вже третій місяць поспіль зі спадом. І все ж продажі електромобілів, гібридів зросли на 17,1% і 23,9% відповідно.

Загалом електрифіковані авто у березні становили 59,2% від усіх реєстрацій легкових автомобілів у ЄС — проти 49,1% роком раніше.