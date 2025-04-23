Tesla у першому кварталі втричі скоротила чистий прибуток

Американський виробник електромобілів Tesla Inc. зафіксував зниження виручки на 9% у першому кварталі 2025 року, при цьому його чистий прибуток упав більш ніж утричі.

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Падіння виручки

Як йдеться в прес-релізі компанії, квартальний виторг зменшився до $19,3 млрд порівняно з $21,3 млрд за порівнянний період попереднього року.

Консенсус-прогноз опитаних експертів FactSet для цього показника становив $21,1 млрд.

Виручка компанії в автомобільному сегменті зменшилася на 20%, до $13,97 млрд, у сегменті генерації та зберігання електроенергії — підскочила в 1,7 раза, до $2,73 млрд.

Чистий прибуток Tesla у першому кварталі впав до $409 млн, або $0,12 на акцію з $1,39 млрд ($0,41 на акцію) роком раніше. Прибуток без урахування разових факторів зменшився до $0,27 на акцію з $0,45 на акцію, виявившись суттєво слабшим за середній прогноз аналітиків ($0,41 на акцію).

Постачання електромобілів компанії в минулому кварталі знизилися на 13% відносно того ж періоду минулого року, до 336,681 тис. одиниць. Виробництво зменшилось на 16%, до 362,615 тис.

Вільний грошовий потік у минулому кварталі становив $664 млн. Роком раніше він був негативним.

Акції Tesla подорожчали на 5,4% на додаткових торгах у вівторок. З початку поточного року їхня вартість впала на 41%.

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