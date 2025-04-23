Морква в Україні наразі надходить у продаж у середньому в 4,5 раза дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє EastFruit.
23 квітня 2025, 19:33
Ціни на моркву в Україні за рік зросли в 4,5 раза
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Зазначається, що зараз морква продається в діапазоні 30−40 грн/кг ($0,73−0,97/кг), залежно від якості та обсягів партій, що в середньому на 21% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.
Зростання цін експерти пояснюють сезонним виснаженням запасів якісної продукції у господарствах. За інформацією учасників ринку, гуртові компанії все частіше мають труднощі з придбанням необхідних обсягів моркви високої якості.
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Джерело: Мінфін
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