Ціни на моркву в Україні за рік зросли в 4,5 раза

Морква в Україні наразі надходить у продаж у середньому в 4,5 раза дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє EastFruit.

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Зазначається, що зараз морква продається в діапазоні 30−40 грн/кг ($0,73−0,97/кг), залежно від якості та обсягів партій, що в середньому на 21% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Зростання цін експерти пояснюють сезонним виснаженням запасів якісної продукції у господарствах. За інформацією учасників ринку, гуртові компанії все частіше мають труднощі з придбанням необхідних обсягів моркви високої якості.