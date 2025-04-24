Британія ввела новий пакет санкцій проти росії

Британський уряд заборонив експорт до росії контролерів ігрових консолей, які, використовуються для управління безпілотниками на лінії фронту в Україні. Про це повідомляє Politico.

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У новому пакеті санкцій, оголошеному 24 квітня, який включає 150 нових торговельних обмежень проти росії, Велика Британія також заблокувала постачання іншої технології до країни — програмного забезпечення, здатного здійснювати пошук і розвідку нових нафтових і газових родовищ.

«Сьогодні ми докладаємо всіх зусиль, щоб задушити російську військову машину, врятувати життя українців і захистити британський бізнес від цинічної російської експлуатації», — сказав міністр з питань санкцій Великої Британії Стівен Дауті.

Нові заходи набувають чинності негайно і відображають більшу зосередженість британського уряду на торгових санкціях, а не на фінансових санкціях.

Також спрямовані на передачу технологій, які використовуються у виробництві товарів, що належать до «Спільних високопріоритетних товарів». До них належать електронні вироби, такі як підсилювачі та схеми. Уряд Британії називає ці товари «критично важливими» для російських військових розробок.

Крім того, новий пакет санкцій забороняє експорт хімікатів, електроніки, машин та металів, щоб обмежити військові та промислові можливості росії.

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