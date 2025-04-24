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24 квітня 2025, 14:43

Британія ввела новий пакет санкцій проти росії

Британський уряд заборонив експорт до росії контролерів ігрових консолей, які, використовуються для управління безпілотниками на лінії фронту в Україні. Про це повідомляє Politico.

Британський уряд заборонив експорт до росії контролерів ігрових консолей, які, використовуються для управління безпілотниками на лінії фронту в Україні.
Фото: AI

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У новому пакеті санкцій, оголошеному 24 квітня, який включає 150 нових торговельних обмежень проти росії, Велика Британія також заблокувала постачання іншої технології до країни — програмного забезпечення, здатного здійснювати пошук і розвідку нових нафтових і газових родовищ.

«Сьогодні ми докладаємо всіх зусиль, щоб задушити російську військову машину, врятувати життя українців і захистити британський бізнес від цинічної російської експлуатації», — сказав міністр з питань санкцій Великої Британії Стівен Дауті.

Нові заходи набувають чинності негайно і відображають більшу зосередженість британського уряду на торгових санкціях, а не на фінансових санкціях.

Також спрямовані на передачу технологій, які використовуються у виробництві товарів, що належать до «Спільних високопріоритетних товарів». До них належать електронні вироби, такі як підсилювачі та схеми. Уряд Британії називає ці товари «критично важливими» для російських військових розробок.

Крім того, новий пакет санкцій забороняє експорт хімікатів, електроніки, машин та металів, щоб обмежити військові та промислові можливості росії.

Читайте також: росія обходить санкції, використовуючи криптовалюти для торгівлі нафтою з Китаєм та Індією: джерела Reuters

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
bonv
bonv
24 квітня 2025, 14:48
#
Англія бере на себе роль лідера.
+
+28
Vadim531
Vadim531
24 квітня 2025, 15:36
#
До п.ды эти санкции, 4-й год кормят что экономика рфии развалится, пыль в глаза и только
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