росія обходить санкції, використовуючи криптовалюти для торгівлі нафтою з Китаєм та Індією: джерела Reuters

За інформацією Reuters, що посилається на чотири обізнані джерела, росія почала використовувати криптовалюти в розрахунках за нафту з Китаєм та Індією. Це дозволяє їй обходити західні санкційні обмеження.

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Легалізація криптовалют у міжнародній торгівлі росією

росія офіційно дозволила використання криптовалют у міжнародних розрахунках, ухваливши відповідний закон влітку минулого року. Проте, до цього часу не було публічної інформації про використання криптовалют саме в торгівлі нафтою.

Біткоїн, ефір та стейблкоїни: інструменти для конвертації валют

За словами джерел видання, деякі російські нафтові компанії використовують біткоїн, ефір, а також стейблкоїни, зокрема Tether, для спрощення конвертації китайських юанів та індійських рупій у російські рублі.

Зростаюча частка криптовалют у нафтовій торгівлі

Хоча цей спосіб розрахунків поки що становить невелику частку від загального обсягу російської торгівлі нафтою (яка, за даними Міжнародного енергетичного агентства, у 2024 році досягла 192 мільярдів доларів), його використання зростає.