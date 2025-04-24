Генеральні прокурори-демократи з 12 американських штатів подали спільний позов, який заперечує законність підвищення президентом США Дональдом Трампом мит для низки країн, повідомляє NBC News.
12 штатів США намагаються оскаржити законність підвищення Трампом мит на імпорт
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Що відомо
«Заявляючи про свої повноваження вводити величезні мита, що постійно змінюються, на будь-які товари, що ввозяться до США, які він обере, з будь-якої причини, яку він визнає зручною для оголошення надзвичайного стану, президент підірвав конституційний порядок і привніс хаос в американську економіку», — йдеться в заяві.
Позивачі вимагають припинити застосування мит, запроваджених Трампом.
Генпрокурор штату Арізона Кріс Мейс повідомив у заяві, що анонсує судовий процес: «Божевільна тарифна схема Трампа не тільки економічно безрозсудна — вона незаконна».
На думку генерального прокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс, мита призведуть до зростання інфляції, безробіття та економічної шкоди.
Передісторія
На початку квітня Трамп оголосив про намір підвищити мита на товари з низки країн.
Однак 9 квітня президент США повідомив, що прийняв рішення призупинити на 90 днів реалізацію рішень щодо збільшення мит на імпорт щодо більш ніж 75 країн, які запросили діалог з цього питання.
Передбачається, що в цей період дані країни сплачуватимуть мита у мінімальному розмірі — 10%.
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