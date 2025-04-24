12 штатів США намагаються оскаржити законність підвищення Трампом мит на імпорт

Генеральні прокурори-демократи з 12 американських штатів подали спільний позов, який заперечує законність підвищення президентом США Дональдом Трампом мит для низки країн, повідомляє NBC News.

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Що відомо

«Заявляючи про свої повноваження вводити величезні мита, що постійно змінюються, на будь-які товари, що ввозяться до США, які він обере, з будь-якої причини, яку він визнає зручною для оголошення надзвичайного стану, президент підірвав конституційний порядок і привніс хаос в американську економіку», — йдеться в заяві.

Позивачі вимагають припинити застосування мит, запроваджених Трампом.

Генпрокурор штату Арізона Кріс Мейс повідомив у заяві, що анонсує судовий процес: «Божевільна тарифна схема Трампа не тільки економічно безрозсудна — вона незаконна».

На думку генерального прокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс, мита призведуть до зростання інфляції, безробіття та економічної шкоди.

Передісторія

На початку квітня Трамп оголосив про намір підвищити мита на товари з низки країн.

Однак 9 квітня президент США повідомив, що прийняв рішення призупинити на 90 днів реалізацію рішень щодо збільшення мит на імпорт щодо більш ніж 75 країн, які запросили діалог з цього питання.

Передбачається, що в цей період дані країни сплачуватимуть мита у мінімальному розмірі — 10%.