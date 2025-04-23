МВФ прогнозує зростання загального держборгу України цьогоріч до 110% від ВВП

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що цього року загальний державний борг України сягне 110% від ВВП країни. Про це йдеться в доповіді «Фінансовий монітор», яку презентував у середу у Вашингтоні директор Фінансового департаменту МВФ Віктор Гаспар, повідомляє Укрінформ.

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За оцінками МВФ, у 2024 році, після двох років повномасштабної війни, загальний держборг України становитиме 110% від ВВП — уперше перевищивши умовну «психологічну межу». Торік цей показник складав 89,8%.

Для порівняння, у 2021 році, до початку повномасштабного вторгнення рф, рівень держборгу України не перевищував 48,9% від ВВП.

Разом із тим у МВФ очікують, що вже у 2025 році співвідношення боргу до ВВП знизиться до 108,5%, а надалі ця тенденція до скорочення збережеться.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що державний та гарантований державою борг України у лютому 2025 року зменшився на 48,48 млрд грн — до 7 019,53 млрд грн.