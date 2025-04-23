Японська Toyota Motor планує інвестувати 14,6 млрд юанів (близько $2 млрд) у будівництво заводу в Шанхаї, який випускатиме електромобілі та акумулятори, повідомляє «Сіньхуа».
Toyota планує інвестувати в Китай $2 млрд
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Що відомо
Влада Шанхаю та представники Toyota уклали угоду про стратегічне співробітництво на міжнародній виставці автомобільної промисловості Shanghai Auto Show 2025.
Підприємство перебуватиме у шанхайському районі Цзіньшань та сфокусується на дослідженнях, розробці, виробництві та збуті електромобілів Lexus та акумуляторів для електромобілів.
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Нагадаємо
Інший японський автовиробник Nissan Motor має намір додатково вкласти 10 млрд юанів ($1,4 млрд) до Китаю до кінця 2026 року.
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