Toyota планує інвестувати в Китай $2 млрд

Японська Toyota Motor планує інвестувати 14,6 млрд юанів (близько $2 млрд) у будівництво заводу в Шанхаї, який випускатиме електромобілі та акумулятори, повідомляє «Сіньхуа».

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Що відомо

Влада Шанхаю та представники Toyota уклали угоду про стратегічне співробітництво на міжнародній виставці автомобільної промисловості Shanghai Auto Show 2025.

Підприємство перебуватиме у шанхайському районі Цзіньшань та сфокусується на дослідженнях, розробці, виробництві та збуті електромобілів Lexus та акумуляторів для електромобілів.

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Нагадаємо

Інший японський автовиробник Nissan Motor має намір додатково вкласти 10 млрд юанів ($1,4 млрд) до Китаю до кінця 2026 року.