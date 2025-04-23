ЄС розглядає варіанти заборони нових російських газових контрактів — Reuters

Європейська комісія оцінює, чи може вона законодавчо заборонити компаніям в Європейському Союзі підписувати нові контракти на постачання російського викопного палива. Про це заявив високопосадовець ЄС, повідомляє Reuters.

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Оскільки деякі країни-члени обіцяють заблокувати будь-які санкції ЄС щодо російського газу, Єврокомісія натомість шукає інші інструменти, які могли б прискорити припинення залежності Європи від російської енергії. Варіанти таких інструментів будуть представлені в «дорожній карті», оприлюднення якої очікується 6 травня.

Єврокомісія розглядає варіанти, потенційно включаючи торгові заходи ЄС, які можуть заборонити європейським компаніям укладати нові контракти на російське паливо, сказав посадовець.

Заборона нових контрактів спрямована на те, щоб скоротити спотові закупівлі європейськими компаніями російського скрапленого природного газу (СПГ).

У той час як поставки російського трубопровідного газу впали після повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році, ЄС збільшив імпорт російського СПГ минулого року.

У 2024 році ЄС все ще отримував 19% загальних поставок газу та СПГ з росії.

Європейська комісія також вивчає правові варіанти, які дозволять європейським компаніям розривати довгострокові газові контракти з росією, не сплачуючи Москві значних штрафів.

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Єврокомісія заявила, що будь-які заходи з обмеження імпорту російських енергоносіїв повинні завдавати більшої шкоди Москві, ніж ЄС, і враховувати вплив на енергетичну безпеку Європи та ціни на паливо.