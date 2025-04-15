ЄС шукає спосіб вийти з газових контрактів з рф без штрафів — FT

Брюссель вивчає правові варіанти, які дозволять європейським компаніям розривати довгострокові газові контракти з росією, не сплачуючи Москві значних штрафів. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на свої джерела.

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Європейська комісія вивчає контракти та можливість оголошення форс-мажорних обставин, які дозволять імпортерам вийти зі своїх зобов’язань без сплати додаткових штрафів.

Цей крок підкреслює спробу ЄС відмовитись від російської енергії та позбавити Кремль доходів для продовження війни проти України. Наразі частка російського газу, що постачається трубопроводами, становить лише 11% у загальному обсязі імпорту ЄС, тоді як у 2022 році вона становила майже 40%. Водночас обсяги імпорту російського зрідженого природного газу (LNG) стрімко зросли за останні три роки.

Зазначається, що юристи Єврокомісії вивчають юридичні можливості відмови від російського газу в межах дорожньої карти щодо повного позбавлення блоку закупівель російських енергоресурсів до 2027 року.

США вже стали головним постачальником скрапленого газу до Євросоюзу та вважаються найімовірнішою заміною на випадок, якщо постачання російського палива ще більше зменшиться.

За рік ЄС заплатив рф понад 20 млрд євро

За даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря, ЄС заплатив росії 21,9 млрд євро за нафту та газ у період з лютого 2024 року по лютий 2025 року.

На відміну від російського вугілля, газ не підпадає під заборону на імпорт, тоді як ЄС заборонив 90% імпорту нафти з Москви. Імпорт газу з рф зріс приблизно на 60% за останні три роки, але загальний експорт російського газу до блоку все ще є найнижчим з 2022 року.

«Дорожня карта», яка спочатку мала бути опублікована в березні, була відкладена частково через побоювання, що будь-яке наступне законодавство буде заблоковано Угорщиною та Словаччиною, на які зараз припадає більша частина газу, що все ще надходить до ЄС.

Проросійський уряд Угорщини пригрозив, що відхилить газові санкції, які потребують одностайного схвалення 27 держав-членів ЄС.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала Financial Times, що план має бути опублікований через «три-чотири тижні».

Незважаючи на тиск з боку Брюсселя, країни ЄС обережно ставляться до того, щоб змусити компанії розривати контракти на газ з росією через побоювання, що це призведе до підвищення цін.