Міністр енергетики розповів, чи будуть змінюватись тарифи на електроенергію

Встановлений на сьогодні тариф на електроенергію діятиме протягом поточного опалювального сезону, планів щодо його збільшення немає. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє Укрінформ.

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«На сьогодні тариф, який встановлений на цей опалювальний сезон, ми не плануємо збільшувати. Це ми говоримо зараз про тариф для населення. По тих розрахунках, які ми бачимо вже по факту проходження за пів року, коли цей тариф був запроваджений, він дає можливість збалансувати фінансовий ринок і не накопичувати боргів саме у цьому сегменті», — сказав міністр.

Він також додав, що тарифи, які розглядає НКРЕКП для оператора систем передачі чи для оператора систем розподілу, були встановлені на рік, відповідно, діятимуть протягом року.

«Я не бачу ніяких передумов (для підвищення — ред.). Хіба що рівень руйнувань буде такий, що просто вони вже фізично не зможуть утримувати. Наприклад, Укренерго — тарифна організація, усі відновлення робить за власні кошти. Тому це має бути вже таке глобальне руйнування, щоб підняти це питання», — зауважив Галущенко.

Тарифи на газ

Він також підтвердив, що залишатимуться чинними тарифи і на газ та його розподіл.

«Тарифоутворення на газ… Ви знаєте, що там змін не відбулося, тариф залишився», — зазначив міністр.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Кабінет Міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення із 1 червня 2024 року до 4,32 грн за кВт-год, незалежно від обсягу споживання.

Знижений тариф залишили лише для споживачів, які використовують електроенергію для опалення у зимовий сезон. Він становитиме 2,64 грн за кіловат за умови споживання до 2000 кВт-год на місяць.

Чинний тариф на електроенергію для населення діє до 30 квітня 2025 року.