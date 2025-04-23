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Приплив капіталу в криптопродукти на $6 млн та вразливість у JavaScript-бібліотеці XRP Ledger: що нового
Криптопродукти зафіксували приплив капіталу на $6 мільйонів
У період з 14 по 18 квітня 2025 року приплив капіталу в криптопродукти склав $6 млн після двох поспіль тиждень негативних показників. Про це йдеться в щотижневому звіті CoinShares.
Продукти на базі біткоїна зіткнулися з відтоком на $6 млн, з Ethereum-фондів вивели $26,7 млн. Проте у XRP спостерігається значний приплив на суму $37,7 млн.
«Ethereum продовжує зазнавати труднощів. За останні вісім тижнів загальна сума відтоків склала $772 млн. Попри це, актив залишається другим за величиною в плані чистих надходжень з початку року, з сумою у $215 млн», — йдеться в повідомленні.
Крім того, експерти назвали XRP третім найбільш успішним криптоактивом 2025 року з чистими надходженнями у $215 млн.
У регіональному розрізі найбільший відтік зафіксовано в США — $71 млн. Натомість у Швейцарії, Німеччині та Канаді спостерігався позитивний настрій — загальний приплив коштів склав $75,4 млн.
Bithumb проведе реструктуризацію перед IPO
Криптовалютна біржа Bithumb заявила про намір провести реструктуризацію перед первинною пропозицією акцій (IPO). Нове підприємство займеться інвестиціями та управлінням активами.
Відповідну заяву фірми було опубліковано на порталі DART, репозиторії корпоративної документації в Південній Кореї. Згідно з нею, не біржовий бізнес Bithumb буде виділено в окреме підприємство — Bithumb A.
Керувати платформою, своєю чергою, буде Bithumb Korea. Нова компанія займеться інвестиційною діяльністю, а також управлінням активами та, в перспективі, іншими фінансовими продуктами. Фірма розраховує закінчити реорганізацію до 31 липня 2025 року.
У місцевих ЗМІ заявили, що Bithumb планує вийти на біржу KOSDAQ у другій половині 2025 року. Консультантом фірми виступає Samsung Securities. Якщо лістинг буде успішним, Bithumb стане першою публічною криптобіржею в Південній Кореї.
Відомо, що Bithumb A, своєю чергою, об'єднає також Bithumb Partners і Bithumb Investment. Розподіл активів між підприємствами складе 56% на 44%.
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Експерти виявили серйозну вразливість у JavaScript-бібліотеці XRP Ledger
Фонд XRP Ledger повідомив про виявлення серйозної вразливості в JavaScript-бібліотеці xrpl.js, яка використовується для взаємодії з мережею XRP Ledger.
Проблему виявила компанія Aikido Security, яка попередила, що уразливість могла спричинити масштабну атаку на користувачів, дозволяючи зловмисникам викрадати приватні ключі криптогаманців.
Проблема торкнулася версій xrpl.js з v4.2.1 по v4.2.4 та v2.14.2, опублікованих 21 квітня у системі Node Package Manager (NPM). Як з’ясувалося, зловмисник вставив шкідливий код, що надсилав приватні ключі користувачів на сторонній ресурс.
Фонд XRP Ledger негайно відкликав скомпрометовані версії та випустив безпечне оновлення v4.2.5, закликавши всіх розробників терміново перейти на нього. Також фонд пообіцяв оприлюднити детальний звіт після завершення аналізу інциденту.
За словами дослідників Aikido Security, ця атака була особливо небезпечною через популярність бібліотеки xrpl.js, яка щотижня отримує понад 140 тис. завантажень.
Проєкти, що використовували вразливі версії, мають негайно змінити приватні ключі та перевести активи на нові, захищені гаманці.
Індійська криптобіржа WazirX заявила про плани з перезапуску протягом 2 місяців
Індійська криптовалютна біржа WazirX, яка постраждала від злому на $235 млн відновить роботу у квітні-травні 2025 року. Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що материнська компанія біржі WazirX — Zettai — завершила всі необхідні попередні кроки, і наступним ключовим етапом є слухання щодо санкціонування, яке Верховний суд Сінгапуру призначив на 13 травня 2025 року.
«Це слухання є вирішальним для того, щоб схема набула юридичної сили», — додала команда.
Команда біржі заявила, що, хоча вони намагалися дотримуватися раніше оголошених термінів, судові процеси мають власну динаміку, яку вони поважають. Після схвалення схеми судом, перший розподіл коштів і перезапуск платформи відбудуться протягом 10 робочих днів із моменту набуття рішенням чинності.
Нагадаємо, у листопаді 2024 року співробітники Підрозділу розвідки і стратегічних операцій поліції Делі затримали чоловіка, підозрюваного в співучасті злому біржі WazirX на $235 млн.
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«Результати дослідження декларацій детективів НАБУ, які в середньому заробляють від 100 тис. грн на місяць, приголомшують. Всього ми знайшли 23 декларації „набушників“, які містять згадки про криптовалюту. У 15 (!) були зазначені недостовірні дані, а ще у двох — приховані адреси криптогаманців, через що їх неможливо перевірити. Судячи з декларацій детективів, можна припустити, що співробітники НАБУ, яке створювалось для захисту держави від корупціонерів, самі почали займатися махінаціями, приховуючи у криптогаманцях мільйони корупційних грошей», — йдеться у матеріалах розслідування.
Порушень з криптою на найбільшу суму журналісти знайшли у старшого детектива НАБУ Олександра Риковцева: його дружина у 2016 році нібито придбала біткоїнів на понад 1 млн дол. у сьогоднішніх цінах.
«Згідно із сервісами відстеження транзакцій в мережі Bitcoin, з цим крипто гаманцем не здійснювалось жодних операцій. Більше того, він не реєструвався у мережі Bitcoin. З решти гаманців BTC, зазначених у декларації, також не здійснювалось жодних операцій», — зазначили вони.
«Згідно з декларацією, Браверман придбав крипти на суму 1,39 млн грн, а продав — на 1,32 млн грн. Дуже схоже на легалізацію корупційних коштів: до неіснуючого гаманця спочатку ніби завели кошти (ніхто не може простежити), а потім вивели — на картку, наприклад. Отак нізвідки з’явився понад мільйон гривень. Окрім того, Браверман протягом року купив цінних паперів на понад 1 млн 270 тис. грн. Тобто людина із зарплатнею держслужбовця не моргнувши оком накупила віртуальних активів на 2,5 млн грн», — написало видання.
Третім у списку порушників у журналістському розслідуванні є старший детектив Олександр Мойсеєв, який задекларував купівлю крипти на суму 820 тис. грн в один день, а наступного — її продаж на 757 тис. грн.
«Як і у Бравермана, скидається на легалізацію корупційних коштів. Кому чи від кого та за що вони отримані - мають з’ясувати правоохоронці та НАЗК. І ще один збіг з попередньою позицією антирейтингу: Мойсеєв придбав цінних паперів на 2,2 млн грн. Це за тієї ж зарплати держслужбовця, що й в Бравермана», — повідомили автори розслідування.
Інші учасники антирейтингу також задекларували кошти на фейкових гаманцях — на них фігурують суми до 1 млн гривень. На думку журналістів-розслідувачів, їхня криптовалюта чекає на своє стрімке зростання в майбутньому.
Автори розслідування зазначили, що цей та низка інших скандалів протягом останніх місяців остаточно дискредитували НАБУ як структуру боротьби з корупцією.
«Мало того, що НАБУ вже не здатне з нею (корупцією — ред.) боротися — воно виглядає як структура, що поволі стає її невід'ємним учасником. Якщо найближчим часом не навести лад у Бюро — його існування нестиме загрозу державі, а необхідність ліквідації стане незворотною», — підсумовують журналісти.
Як повідомлялось раніше, відомий юрист Ростислав Кравець закликав ліквідувати НАБУ, оскільки воно покриває наближених осіб, які знищують незалежність та суверенітет України. Він висловив впевненість, що всі, хто причетні до так званої боротьби з корупцією, а фактично знищення незалежності України, понесуть покарання.