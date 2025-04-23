Курс біткоїна перевищив $90 000 уперше з початку березня

22 квітня ціна першої криптовалюти подолала позначку $90 000, досягнувши рівнів початку березня. Станом на вечір ціна першої криптовалюти досягла $90544, за даними Coinmarketcap. За добу актив подорожчав на 2,3%.

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Зростання біткоїна

Раніше 22 квітня аналітики зазначали для Cointelegraph, що на рівні $90 тис. ціна BTC зустріла серйозний опір. Тиск продавців заважав зростанню курсу, але в результаті монета подолала важливу психологічну позначку.

За словами голови дослідницького відділу CryptoQuant Хуліо Морено, наступним випробуванням для биків може стати діапазон $91−92 тис.

У CoinDesk також зазначають, що ключові рівні технічного опору все ще попереду, біткоїн знаходиться трохи нижче за декілька критичних позначок. Це $91 565 — середня вартість купівлі біткоїна у 2025 році, і $92 385 — реальна ціна купівлі біткоїна короткостроковим власником (менше за шість місяців).

Історично склалося так, що біткоїн, як правило, виходить на стійкий бичачий ринок, коли торгується вище за ці ключові технічні рівні, йдеться в повідомленні.

На тлі зростання курсу за останні чотири години трейдери, які відкрили короткі позиції проти біткоїна, сукупно втратили понад $56 млн через примусові ліквідації, за даними Coinglass.

Інші великі криптовалюти показали зростання. Загальна капіталізація крипторинка зросла до $2,81 трлн, додавши за добу 2,7%.

Ethereum (ETH) подорожчав на 1,9%, до $1,64 тис., Dogecoin (DOGE) зріс на 5%, Solana (SOL) — на 4%.