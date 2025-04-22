У квітні 2025 року поставки російської нафти до Індії досягнуть найвищого рівня за останні два роки. Про це повідомляє Bloomberg.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За даними Kpler, імпорт російської нафти Індією у квітні становитиме 2,15 млн барелів на день, що є найбільшим місячним обсягом з травня 2023 року. Поставки зросли після падіння до 14-місячного мінімуму в лютому.

Зазначається, що торгівля нафтою між росією та Індією майже повернулася до звичного рівня, оскільки ланцюги постачання відновлюються після того, як санкції США на початку року дестабілізували ринок і порушили постачання дешевшої нафти до країн Південної Азії.

Дані щодо поставок на квітень є попередніми — частина вантажів може бути перенесена на травень.

«Економічні умови залишаються привабливими для індійських нафтопереробників», — зазначив Суміт Рітолія, провідний аналітик компанії Kpler.

За його словами, російська нафта Urals торгується зі знижкою порівняно з нафтою із Західної Африки та Близького Сходу.

Читайте також: Ціни на нафту падають через прогрес у ядерних перемовинах США та Ірану