У квітні 2025 року поставки російської нафти до Індії досягнуть найвищого рівня за останні два роки. Про це повідомляє Bloomberg.
Поставки російської нафти до Індії досягнуть найвищого рівня за останні два роки
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За даними Kpler, імпорт російської нафти Індією у квітні становитиме 2,15 млн барелів на день, що є найбільшим місячним обсягом з травня 2023 року. Поставки зросли після падіння до 14-місячного мінімуму в лютому.
Зазначається, що торгівля нафтою між росією та Індією майже повернулася до звичного рівня, оскільки ланцюги постачання відновлюються після того, як санкції США на початку року дестабілізували ринок і порушили постачання дешевшої нафти до країн Південної Азії.
Дані щодо поставок на квітень є попередніми — частина вантажів може бути перенесена на травень.
«Економічні умови залишаються привабливими для індійських нафтопереробників», — зазначив Суміт Рітолія, провідний аналітик компанії Kpler.
За його словами, російська нафта Urals торгується зі знижкою порівняно з нафтою із Західної Африки та Близького Сходу.
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