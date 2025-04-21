Ціни на нафту падають через прогрес у ядерних перемовинах США та Ірану

Ціни на нафту знижуються на тлі прогресу в ядерних переговорах між США та Іраном, що зменшує побоювання щодо скорочення поставок, а також через торговельну війну і зростання видобутку ОПЕК+. Про це повідомляє Trading Economics 21 квітня 2025 року.

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Поточна ситуація

Ціни: станом на 9:10 за Києвом Brent упав на 1,26% до $67 за барель, WTI — на 1,47% до $63,7 за барель.

Прогноз: за даними EIA, Brent у 2025 році в середньому коштуватиме $68/барель, а у 2026 році — $61/барель через зростання світових запасів.

Ядерні переговори

«Міністр закордонних справ Ірану заявив, що в суботу обидві країни домовилися розпочати розробку рамок для можливої ядерної угоди», — пише Trading Economics. Представник США зазначив, що переговори демонструють «дуже хороший прогрес». Третій раунд переговорів запланований на 26 квітня в Омані. Успіх може повернути на ринок до 1 млн барелів на день іранської нафти, що становить близько 1% світового постачання.

«Прогрес у переговорах знижує геополітичну премію в цінах на нафту», — зазначає аналітик UBS Джованні Стауново. Проте експерти, як-от Геліма Крофт із RBC Capital Markets, попереджають, що остаточна угода залишається невизначеною через розбіжності щодо ядерних обмежень і санкцій.

Санкції та тиск США

Адміністрація Трампа 16 квітня посилила санкції проти китайських «теапот"-переробників, які імпортують іранську нафту, що викликало зростання цін на 3% того дня. За оцінками ANZ Bank, санкції можуть скоротити експорт Ірану на 1 млн барелів на день із нинішніх 1,5−1,8 млн. «США прагнуть звести експорт Ірану до нуля», — заявив міністр фінансів Скотт Бессент, але переговори можуть послабити цей тиск.