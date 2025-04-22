Єна виросла до максимуму за сім місяців

Курс японської єни зріс на 0,7%, піднявшись до 139,9 єн за долар США і досягнувши найвищого рівня з вересня минулого року. У вівторок, 22 квітня, єна (USD/JPY) показала найкращий результат серед валют країн «Великої десятки» (G10) щодо долара, пише Bloomberg. Останній раз нижче за позначку ¥140 долар торгувався 16 вересня 2024 року.

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Станом на 10:45 пара USD/JPY знижувалася на 0,3% і торгувалася на рівні 140,47 долара за долар.

Торговельна війна підвищила попит інвесторів на активи-притулки та призвела до розпродажу американських активів. Крім того, повідомлення про те, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість усунення голови ФРС Джерома Пауелла посилили ослаблення долара.

У понеділок Трамп знову розкритикував Пауелла за відмову знизити відсоткові ставки. Фондові індекси Уолл-стріт впали за підсумками торгів впали приблизно на 2,4%, а долар досяг трирічного мінімуму по відношенню до кошика валют. Індекс долара DXY, який показує вартість американської валюти по відношенню до валют шести інших країн — основних торгових партнерів США, впав до 97,92 пункту, що стало найнижчим показником з березня 2022 року.

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Ослаблення долара у поєднанні із попитом на фізичні активи-притулки допомогло золоту встановити чергові рекорди. У понеділок біржова ціна золота піднялася до $3400 за унцію, а у вівторок ціни на золото вперше в історії перевищили $3500 за унцію.

«Пара USD/JPY опускалася нижче рівня 140 єн за долар, хоча поки що не наважується на сильніше зниження. Але загальна картина „продавай Америку“ нікуди не поділася, а значить, зростання ієни продовжиться ще якийсь час», — повідомив стратег Bloomberg Markets Live Марк Кренфілд.

Незалежність ФРС є наріжним каменем довіри до американського долара, зазначив стратег брокерської компанії Pepperstone Квазар Елізундія.

«Статус долара як головного активу-притулку більше не можна вважати само собою зрозумілим, йому активно кидають виклик», — повідомив він.

«Роздуми Трампа про можливість звільнення голови ФРС Пауелла, навіть якщо ці думки не втіляться в життя, в очах міжнародної спільноти є серйозною загрозою незалежності регулятора США і, як наслідок, статусу долара як валюти-притулку», — вважає валютний трейдер Monex Хелен Гівен.

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За її словами, якщо в економіці США спостерігатиметься рецесія, а ФРС не буде чи не зможе діяти незалежно, є ймовірність, що такий спад погіршиться, що дасть ринкам ще більше приводів для занепокоєння.

В даний час найгірший сценарій для долара полягає в тому, що Пауелл поступиться і проведе екстрене зниження процентної ставки, хоча ймовірність цієї події залишається низькою, вважають аналітики ING. Усунення Пауелла з посади або його відставка вплинуть на ринок, вважають експерти.

На думку аналітиків ING, єна залишається у сильній позиції напередодні торгових переговорів між Японією та США на цьому тижні і пара USD/JPY може невдовзі досягти рівня 135 долара за долар.

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