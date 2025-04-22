Волл-стріт падає через критику Трампа

Фондовий ринок США зазнав значного зниження через чергові звинувачення президента Дональда Трампа на адресу голови Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла. Інвестори стурбовані економічною нестабільністю, спричиненою тиском на ФРС щодо зниження відсоткових ставок. Про це пише Financial Times.

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Пост у Truth Social посилив розпродаж

21 квітня Трамп опублікував повідомлення на платформі Truth Social, вимагаючи від Пауелла негайно знизити ставки для пожвавлення економіки. Цей пост став каталізатором різкого падіння акцій. Індекс S&P 500 знизився на 2,4%, причому більшість його компаній завершили торги в мінусі. Nasdaq Composite, що відображає технологічний сектор, втратив 2,6%.

Історичне падіння індексів

Індекс Dow Jones Industrial Average 21 квітня обвалився майже на 1000 пунктів, наближаючись до найгіршого квітневого показника з 1932 року, за даними Dow Jones Market Data. Аналітики Bespoke Investment Group зазначають, що S&P 500 демонструє найгіршу динаміку за час президентства Трампа порівняно з будь-яким іншим президентом США з 1928 року.

Пауелл відкидає політичний тиск

Джером Пауелл неодноразово заявляв, що ФРС не піддаватиметься політичному впливу. Проте інвесторів непокоять не лише можливі кадрові зміни у ФРС, а й перспективи нових торговельних обмежень. Прогнози корпоративних прибутків і вплив тарифів додають напруги, а швидке вирішення торговельних переговорів виглядає малоймовірним.

Зростання прибутковості облігацій

Останнє повідомлення Трампа спричинило зростання прибутковості 10-річних казначейських облігацій США на 0,08 процентних пункти до 4,41%. Це відображає зростаючу нервозність на ринку щодо економічних перспектив.