У «Дії» запускають бета-тестування заміни техпаспорта на авто, повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
22 квітня 2025, 12:20
У «Дії» стартує бета-тестування заміни техпаспорта
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Що це значить
Тепер українці зможуть замінити втрачений або пошкоджений техпаспорт «у два кліки», без поїздок у сервісні центри й талончиків.
Хто може долучитися
Долучитися до бета-тесту можуть повнолітні українці, які мають у «Дії» свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, де користувач зазначений як власник.
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Джерело: Мінфін
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