У «Дії» стартує бета-тестування заміни техпаспорта

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Що це значить

Тепер українці зможуть замінити втрачений або пошкоджений техпаспорт «у два кліки», без поїздок у сервісні центри й талончиків.

Хто може долучитися

Долучитися до бета-тесту можуть повнолітні українці, які мають у «Дії» свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, де користувач зазначений як власник.

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