В «Дію» повернули перереєстрацію авто

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«Доклали всіх зусиль, щоб ви знову швидко перереєстровували авто. Змінюйте власника машини з Дією, як і раніше. Сервісний центр МВС отримає ваш запит онлайн, техпаспорт підтягнеться в Дію, а пластиковий техпаспорт і нові номери заберете з пошти», — йдеться у повідомленні.

Перереєстрація онлайн. Тепер можна змінити власника автомобіля, не виходячи з дому. Все, що потрібно — зайти в додаток «Дія», подати запит на перереєстрацію авто та заповнити необхідні дані. Сервісний центр МВС отримує ваш запит онлайн, і техпаспорт одразу підтягнеться в додаток.

Автоматична перевірка. «Дія» автоматично перевіряє всі дані, зокрема сам автомобіль, покупця та продавця. Це дозволяє уникнути ситуацій з продажем викрадених чи підозрілих транспортних засобів.

Отримання техпаспорта та номерів. Після завершення процесу перереєстрації, пластиковий техпаспорт і нові номерні знаки будуть доставлені вам поштою. Це зручний спосіб отримати всі необхідні документи без необхідності відвідувати державні установи.