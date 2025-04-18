Кабмін розширив програму «5-7-9%» на будівництво овочесховищ

Кабінет Міністрів дозволив аграріям залучати пільгове фінансування за програмою «Доступні кредити 5−7-9%» на будівництво овочесховищ. Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

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Відтепер агровиробники, що інвестують у будівництво овочесховищ і картоплесховищ, зможуть скористатися державною підтримкою у вигляді компенсації відсоткової ставки за кредитами — до 150 млн грн, як і підприємства тваринницької та переробної галузей.

Зазначається, що через війну та знищення інфраструктури в Україні дефіцит сховищ збільшився до 60%. Потреба у побудові сховищ становить 340 тис. тонн.

«Це посилення продовольчої безпеки країни, що дозволить знизити цінові коливання на овочі та фрукти в міжсезоння», — зазначив міністр аграрної політики Віталій Коваль.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що уряд перерахував Фонду розвитку підприємництва 1,9 млрд грн для компенсації відсоткових ставок за кредитами, виданими підприємцям у межах державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» у березні, а також для покриття боргу перед банками за попередні періоди.