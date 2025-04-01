Кабмін перерахував 1,9 млрд грн для компенсації відсотків за програмою «Доступні кредити 5-7-9%»

Уряд перерахував Фонду розвитку підприємництва 1,9 млрд грн для компенсації відсоткових ставок за кредитами, виданими підприємцям у межах державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» у березні, а також для покриття боргу перед банками за попередні періоди. Це вже третій транш фінансування у 2025 році. Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки.

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«Сумарно від початку року Уряд спрямував на ці потреби вже 5,1 млрд грн. Виплати здійснюються ритмічно й без затримок у межах передбачених 18 млрд грн на 2025 рік. Завдяки програмі підприємці можуть залучити до 150 млн грн на інвестиційні цілі — саме такі проєкти сьогодні є пріоритетними. Зокрема, держава прагне підтримати бізнес у зонах високого воєнного ризику. Для таких підприємств програма передбачає знижену ставку за інвестиційними кредитами — 1% річних протягом перших 24 місяців та 5% надалі», — зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

За даними Фонду розвитку підприємництва з початку 2025 року на реалізацію інвестиційних проєктів у рамках програми банки видали 5,1 млрд грн. Бізнес, який працює в зоні високого воєнного ризику залучив 4,3 млрд грн.

Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють в переробній промисловості, в агросекторі та у сфері торгівлі.

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Київська, Одеська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків, найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали «Приватбанк» (50,8 тис.), «Ощадбанк» (16,7 тис.) та «Укргазбанк» (6 тис.).