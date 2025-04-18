Податкова матиме доступ до інформації про рахунки та банківські сейфи українців

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)». Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

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За його словами, цей законопроєкт передбачає створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, де Державна податкова служба (ДПС) є держателем та адміністратором цього реєстру.

Серед іншого, законопроєкт також визначає:

перелік субʼєктів, які надсилатимуть до ДПС інформацію про рахунки та індивідуальні банківські сейфи фізичних осіб;

перелік користувачів, які користуються інформацією цього реєстру у порядку спеціального доступу або електронної взаємодії між реєстрами;

створення реєстру кінцевих бенефіціарних власників трастів або інших подібних правових утворень, який також адмініструватиме ДПС;

запровадження механізму верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників трастів;

введення поняття викривача у сфері запобігання та протидії та затвердження його правового статусу;

удосконалення застосування режиму санкцій за неподання, несвоєчасне подання, подання завідомо недостовірних відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структури власності юридичної особи тощо.

Нагадаємо

Раніше голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев спростував інформацію про розкриття банківської таємниці у цьому році.