Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)». Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram.
18 квітня 2025, 16:55
Податкова матиме доступ до інформації про рахунки та банківські сейфи українців
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За його словами, цей законопроєкт передбачає створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, де Державна податкова служба (ДПС) є держателем та адміністратором цього реєстру.
Серед іншого, законопроєкт також визначає:
- перелік субʼєктів, які надсилатимуть до ДПС інформацію про рахунки та індивідуальні банківські сейфи фізичних осіб;
- перелік користувачів, які користуються інформацією цього реєстру у порядку спеціального доступу або електронної взаємодії між реєстрами;
- створення реєстру кінцевих бенефіціарних власників трастів або інших подібних правових утворень, який також адмініструватиме ДПС;
- запровадження механізму верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників трастів;
- введення поняття викривача у сфері запобігання та протидії та затвердження його правового статусу;
- удосконалення застосування режиму санкцій за неподання, несвоєчасне подання, подання завідомо недостовірних відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структури власності юридичної особи тощо.
Нагадаємо
Раніше голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев спростував інформацію про розкриття банківської таємниці у цьому році.
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Джерело: Мінфін
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