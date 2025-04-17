У НБУ очікують, що золотовалютні резерви України цьогоріч зростуть до $58 мільярдів

Значні цьогорічні надходження міжнародної фінансової допомоги дадуть змогу наростити золотовалютні резерви у 2025 році до $58 млрд. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Зазначається, що цього року Україна може отримати суттєвіші, ніж очікувалося раніше, обсяги міжнародної фінансової допомоги за рахунок швидшого перерахування траншів за механізмом ERA Loans.

Цих коштів буде достатньо не лише для фінансування дефіциту бюджету цього року, але й для формування запасу для державних фінансів на наступний рік, коли обсяги зовнішньої допомоги, ймовірно, почнуть знижуватися.

«Значні цьогорічні надходження також дадуть змогу наростити міжнародні резерви України до $58 млрд у 2025 році, утримувати їх на високому рівні протягом наступних років і відповідно зберігати стійкість валютного ринку. Останнє разом із заходами процентної політики сприятиме подальшому утриманню під контролем інфляційних очікувань і поступовому зниженню інфляції до цілі 5% на горизонті політики», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що станом на 1 квітня 2025 року міжнародні резерви України становили $42,38 млрд. У березні вони зросли на 5,6%.