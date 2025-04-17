Аналітики та ринки чекають зниження ставок ЄЦБ на 25 базисних пунктів

Європейський центробанк 17 квітня знову знизить основні відсоткові ставки на 25 базисних пунктів, щоб підтримати економіку єврозони в період невизначеності у зовнішньоторговельних відносинах із США, вважають аналітики та учасники ринку.

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Прогноз аналітиків

Наразі ставка за депозитами становить 2,5%, ставка основних операцій рефінансування (main refinancing operations, MRO) — 2,65%, ставка за маржинальними кредитами — 2,9%.

З минулого літа ЄЦБ знижував ставки шість разів, загалом на 1,5 відсоткового пункту.

Протокол березневого засідання ЄЦБ показав, що керівництво регулятора роздумує про те, щоб зробити паузу у циклі пом'якшення політики. Зокрема, у березні очікувалося, що зниження ставок сприятиме суттєвому зміцненню долара до євро та, відповідно, підвищенню цін на імпортовані ЄС товари та послуги.

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Проте євро, навпаки, сильно зміцнюватиметься до долара після оголошень масштабних мит на імпорт товарів у США. Курс європейської валюти за останні три місяці підскочив до долара на 10% і зараз перебуває у максимуму з жовтня 2021 року.

Голова Банку Франції Франсуа Віллеруа де Гало підтримав подальше зниження ставок і зазначив, що зростання вартості євро допоможе стримати інфляцію в єврозоні.

Темпи інфляції у єврозоні у березні скоротилися до 2,2% у річному вираженні з лютневих 2,3%, повідомив Eurostat. Базова інфляція, яка не враховує вартості продуктів харчування та енергоносіїв, також уповільнилася — до 2,4% з 2,6%, оновивши мінімум із січня 2022 року.

Глава австрійського Ц Б Роберт Хольцман сказав, що європейському ЦБ слід дочекатися послаблення невизначеності, спричиненої митом, перш ніж продовжувати зниження ставок. Пауза у циклі пом'якшення ДКП, за його словами, стала б для керівництва ЄЦБ найкращим рішенням.

«Я завжди відкритий для хороших аргументів, але зараз я не бачу причин для зниження ставок», — сказав Хольцман.

Такі причини вбачають аналітики.

«Грошово-кредитну політику тепер визначає Трамп, — сказав аналітик AFS Interest Арне Петімезас. — ЄЦБ даремно чекає більшої ясності щодо тарифів».

Більшість експертів зазначають, що ставки в єврозоні поступово наближаються до нейтрального рівня, тобто такого, що не стимулює, але й не обмежує економічну активність у регіоні. При цьому більшість експертів, опитаних Bloomberg, вважають, що ставки опустяться до стимулюючого рівня до третього кварталу поточного року.