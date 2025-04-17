Ціни на буряки в Україні у два рази вищі за торішні

З початку квітня 2025 року в Україні на ринку столових буряків відзначається поступове зростання цін, спровоковане різким сплеском торговельної активності. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

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За словами самих виробників, попит на коренеплоди в Україні вже можна назвати ажіотажним. Запаси цієї продукції господарствах стрімко скорочуються, тоді як кількість заявок для придбання гуртових партій буряків постійно зростає.

Така ситуація дозволила фермерам майже щодня підвищувати відпускні ціни в даному сегменті. І вже сьогодні господарства відвантажують ці овочі в діапазоні 20−26 грн/кг ($0,49−0,63/кг), що в середньому на 17% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Такі високі ціни гравці ринку пов’язують із суттєвим скороченням виробництва столових буряків в Україні цього сезону, насамперед через несприятливі погодні умови в Україні влітку 2024 року.

Як результат, зараз більшість фермерів вже заявили про завершення сезону реалізації, а запаси цієї продукції в сховищах інших господарств вже виснажені.

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Зазначається, що наразі ціни на столові буряки в Україні вже в середньому вдвічі вищі, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому більшість ключових гравців ринку прогнозують подальше зростання цін у цьому сегменті. Оскільки попит на ці коренеплоди продовжує зростати, а пропозиція швидко скорочується.