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14 квітня 2025, 10:10

В Україні, вперше з початку лютого, ціни на яйця знизилися

Ціни на курячі яйця після періоду зростання у лютому-березні за останні два тижні знизилися на 5,2% — до 57,68 грн з 60,85 грн за десяток не фасованих курячих яєць категорії С1, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Ціни на курячі яйця після періоду зростання у лютому-березні за останні два тижні знизилися на 5,2% — до 57,68 грн з 60,85 грн за десяток не фасованих курячих яєць категорії С1, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиДеталіМіністр зауважив, що виробництво яєць у березні 2025 року становило 962 млн штук, що демонструє суттєве зростання порівняно з січнем (784 млн шт.) та лютим (787 млн шт.) поточного року.
Фото: depositphotos

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

Міністр зауважив, що виробництво яєць у березні 2025 року становило 962 млн штук, що демонструє суттєве зростання порівняно з січнем (784 млн шт.) та лютим (787 млн шт.) поточного року.

При цьому динаміка цін за останні тижні станом на 28 березня 2025 року становила 60,85 грн, на 4 квітня — 60,44 грн (зниження на 0,7%), 11 квітня — 57,68 грн (зниження на 4,6%).

Коваль наголосив, що на внутрішньому ринку дефіциту курячих яєць не спостерігається, пропозиція задовольняє поточний попит споживачів.

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«Ринок курячих яєць традиційно характеризується сезонними коливаннями попиту. Поточна цінова динаміка відображає взаємодію ринкових факторів, включаючи виробничі витрати (корми, енергоносії, логістика), а також сезонний попит», — зазначив міністр і додав, що Міністерство агарної політики та продовольства тримає руку на пульсі цінової ситуації та працює над забезпеченням балансу інтересів виробників і споживачів.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», за січень-березень 2025 року експорт яєць склав 496 млн штук, що удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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