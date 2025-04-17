Золото досягло чергового історичного максимуму після того, як глава ФРС заявив про вплив торгової війни. У четвер, 17 квітня, ціни на золото зросли на 0,4% до $3357,78 за унцію. Про це повідомляє Вloomberg.

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Зростання цін на золото

Золото досягло нового рекорду після найбільшого стрибка з 2023 року. Зливки золота зросли на 28% цього року, перевищивши приріст у 27% у 2024 році, оскільки ескалація торгової війни викликає занепокоєння щодо можливої ​​глобальної рецесії.

«Головна тема — невизначеність, яка йде на користь золоту», — сказав Ніколас Фраппелл, глобальний керівник інституційного ринку в ABC Refinery у Сіднеї.

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Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 16 квітня ціна золота досягла чергового рекорду, перевищивши $3275 за унцію, після того, як Дональд Трамп запустив розслідування щодо імпорту критично важливих мінералів, посиливши напругу в глобальній торгівлі.

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