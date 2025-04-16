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16 квітня 2025, 19:44

Трамп не хоче допомагати Україні навіть за $50 мільярдів від ЄС — Bild

Президент США Дональд Трамп не хоче допомагати Києву, навіть якщо отримає $50 млрд від ЄС. Він відхилив відповідну угоду і висунув нові звинувачення на адресу президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє Bild.

Президент США Дональд Трамп не хоче допомагати Києву, навіть якщо отримає $50 млрд від ЄС.
Фото: facebook.com/DonaldTrump

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Щоб запобігти новим трагедіям через обстріли з боку рф, як на дитячому майданчику в Кривому Розі та в центрі Сум за останні два тижні, Україна терміново потребує нових систем протиповітряної оборони.

Оскільки лише США виробляють ракети Patriot, а президент Трамп ще до вступу на посаду дав зрозуміти, що більше не надаватиме Україні безоплатну допомогу, президент Зеленський запропонував купити їх за фінансової підтримки ЄС та коштом заморожених російських активів.

Зеленський запропонував придбати у США сотні ракет Patriot за ціною 5,5 млн євро за штуку. Загалом на це було б виділено $50 млрд, сказав Зеленський три дні тому.

«Дайте нам пакет, який включає і протиповітряну оборону, і інші відповідні засоби, ми за це заплатимо», — сказав Зеленський українським ЗМІ.

Але, мабуть, чинний президент США настільки стурбований поки що безрезультатними переговорами з російським диктатором путіним, що навіть не хоче заробити на обороні України.

На запитання журналіста, чи продавав би він Україні нові зенітні ракети, Трамп у Білому домі відповів: «Ви знаєте, він завжди хоче купувати ракети. Але дивіться, коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що можете виграти цю війну. Ви не можете почати війну проти ворога, який у 20 разів більший, а потім сподіватися, що хтось дасть вам ракети».

Своїми словами Трамп викликав не лише роздратування, бо вчергове сплутав винуватців і жертв російської агресії - рішення видалося суперечливим і економічно також виглядає суперечливо. Зрештою, експорт зброї означав би високі доходи для економіки США.

Читайте також: США зменшили оцінку боргу України за військову допомогу до $100 млрд — Bloomberg

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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+30
Kharakternyk
Kharakternyk
16 квітня 2025, 20:30
#
Все вірно, потрібно завершувати.
Тим паче, щоб попередити нові трагедії.
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