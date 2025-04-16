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16 квітня 2025, 15:27

Споживання вина у світі знизилося до рекордно низької позначки

Споживання вина у світі у 2024 році досягло рекордно низької позначки на тлі економічних та геополітичних факторів, повідомляє Міжнародна організація виноградарства та виноробства (OIV) із посиланням на власне дослідження.

Споживання вина у світі у 2024 році досягло рекордно низької позначки на тлі економічних та геополітичних факторів, повідомляє Міжнародна організація виноградарства та виноробства (OIV) із посиланням на власне дослідження.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниСпоживання винаЗгідно з її даними, минулого року обсяги продажу вина склали 214 млн гектолітрів, що на 3,3% менше, ніж у 2023 році.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Споживання вина

Згідно з її даними, минулого року обсяги продажу вина склали 214 млн гектолітрів, що на 3,3% менше, ніж у 2023 році. Організація зазначає, що це найнижчий показник споживання вина у світі з 1961 року.

«Це пов'язано з сукупністю економічних та геополітичних факторів, що породжують інфляцію і створюють невизначеність», — йдеться в прес-релізі організації, яка також вказує на фактор зміни переваг людей у способі життя та соціальних звичок.

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Крім того, в OIV повідомляють, що вже четвертий рік у світі скорочується площа виноградників і становить 7,1 млн га. Виробництво вина у 2024 році зменшилося на 4,8% порівняно з 2023 роком та досягло найнижчого показника за більш ніж 60 років.

Багато в чому це пов'язано з непередбачуваними та екстремальними погодними явищами як у Північній, так і в Південній півкулях, спричинених зміною клімату, зазначено у прес-релізі.

Хто лідирує

Лідером з виробництва вина у світі минулого року була Італія (44,1 млн гектолітрів, +15%), на другому місці знаходилася Франція (36,1 млн гектолітрів, -23,5%), на третьому — Іспанія (31 млн гектолітрів, +9,3%).

У топ-5 входять також США (21,1 млн гектолітрів, -17,2%) та Аргентина (10,9 млн гектолітрів, +23,3%).

Іспанія мала найбільші виноградники у світі — 930 га (-1,5%). Далі йдуть Франція (783 га, -0,7%), Китай (753 га, -0,4%), Італія (728 га, +0,8%) та Туреччина (402 га, -1%).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
16 квітня 2025, 16:43
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