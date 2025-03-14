Винороби Європи у шоці від погрози Трампа ввести 200%-ві мита на їх продукцію

Європейські виробники вин і спиртного зазнали шоку після погрози президента США Дональда Трампа ввести митний тариф на їхню продукцію в 200%, пише Le Figaro, передає Інтерфакс-Україна.

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Єврокомісія 12 березня оголосила про запровадження «швидких і співмірних» контрзаходів обсягом 26 млрд євро на американський імпорт до ЄС у відповідь на «нові необґрунтовані тарифи» США на імпорт сталі та алюмінію з Євросоюзу.

До переліку товарів, підданих цьому європейському заходу, потрапив американський віскі, що посилило напруженість у торговельних відносинах ЄС і США.

13 березня Трамп написав у соцмережі Truth Social, що США можуть запровадити мита у 200% на алкогольну продукцію з країн Євросоюзу у відповідь на введені ЄС мита у 50% на американський віскі.

Низка учасників ринку висловили здивування рішенням Єврокомісії запровадити репресивні мита саме на американський бурбон, що імпортується до Франції у відносно невеликих кількостях, але достатніх, щоб спровокувати «інстинктивну реакцію» президента США.