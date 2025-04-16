Мита США можуть коштувати виробникам чипів понад $1 мільярд на рік — Reuters

Нові мита президента США Дональда Трампа можуть коштувати американським виробникам напівпровідникового обладнання понад $1 млрд на рік. Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох поінформованих співрозмовників.

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Кожен із трьох найбільших виробників мікросхем у США — Applied Materials, Lam Research і KLA — може зазнати збитків у розмірі приблизно $350 млн протягом року.

Менші конкуренти, такі як Onto Innovation також можуть зіткнутися з десятками мільйонів доларів додаткових витрат.

Ці компанії створюють одне з найскладніших у світі обладнання для виготовлення мікросхем, яке може включати тисячі спеціальних деталей.

Зазначається, що виробники обладнання для виготовлення мікросхем вже втратили мільярди доходів після того, як колишній президент США Джо Байден запровадив низку експортних заходів, спрямованих на обмеження поставок китайським компаніям передового обладнання для виробництва напівпровідників.

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