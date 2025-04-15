Південна Корея вливає $23,25 млрд у чипи через тарифну невизначеність США

Південна Корея оголосила про масштабний пакет підтримки напівпровідникової галузі на 33 трлн вон ($23,25 млрд), що на чверть більше за торішні 26 трлн вон, реагуючи на загрозу нових мит США та конкуренцію з Китаєм. Про це пише Reuters.

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Тарифний тиск

У неділю Дональд Трамп заявив, що цього тижня анонсує мита на імпорт напівпровідників, але пообіцяв «гнучкість» для окремих компаній. «Ми активно консультуватимемося зі США щодо імпорту напівпровідників і біофармацевтики, щоб мінімізувати можливі негативні наслідки для вітчизняних компаній», — заявив міністр фінансів Чхве Сан Мок на зустрічі у вівторок.

Деталі пакета

«Рішення Південної Кореї інвестувати більше коштів у ключову чипову галузь спрямоване на те, щоб допомогти компаніям справлятися з великими витратами в умовах глобальної конкуренції», — йдеться у спільній заяві кількох міністерств, включно з торгівельним. Сеул розширить фінансову підтримку галузі до 20 трлн вон (з 17 трлн), пропонуючи пільгові кредити до 2027 року, субсидії на інфраструктуру, зокрема підземні лінії електропередач, і програми підготовки талантів.

Значення чипів

«Це суверенне зусилля для зміцнення напівпровідникової галузі», — зазначив Деніел Ю з Yuanta Securities, підкреслюючи прагнення Сеула втримати лідерство в пам’яті. Південна Корея, де базуються Samsung Electronics і SK Hynix, експортувала чипів на $141,9 млрд у 2024 році — 21% від загального експорту, з яких $46,6 млрд припало на Китай і $10,7 млрд на США. Проте в дизайні чипів і контрактному виробництві країна поступається конкурентам.