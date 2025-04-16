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16 квітня 2025, 13:35

«Тарифна війна» триває: Білий дім погрожує підняти мита для Китаю до 245%

Взаємні мита США і Китаю вже перевищують 100%. Але це ще не кінець підвищення тарифів з боку Вашингтона. Про це йдеться у заяві Білого дому.

Взаємні мита США і Китаю вже перевищують 100%.
Фото: depositphotos

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Що відомо

«У День визволення президент Трамп запровадив 10%-й тариф для всіх країн та індивідуальні відповідні вищі тарифи для країн, з якими США мають найбільший торговельний дефіцит, щоб зрівняти шанси та захистити національну безпеку Америки», — заявили в адміністрації президента США.

За їхніми даними, понад 75 країн уже звернулися до Вашингтона з пропозицією обговорити нові торговельні угоди.

«На тлі цих обговорень наразі призупинено введення індивідуальних вищих мит, за винятком Китаю, який вжив заходів у відповідь. Унаслідок дій у відповідь Китаю тепер загрожує мито на імпорт до США в розмірі до 245%», — йдеться в заяві.

Передісторія

Трамп спершу ввів додаткові мита для Китаю в розмірі 20%, потім підняв їх ще на 34%. Президент США підвищував мита щоразу, коли Китай оголошував про заходи реагування.

Минулого тижня Трамп підняв мита на китайські товари до 145%, одночасно оголосивши про 90-денну паузу на мита на десятки товарів інших країн.

Читайте також: Мита США на товари з Китаю фактично становлять 145% — Білий дім

Це спонукало Пекін підняти мита на американські товари до 125%. При цьому Китай заявив, що не підвищуватиме мита далі, якщо Вашингтон продовжить піднімати ставки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+15
vPrirech
vPrirech
16 квітня 2025, 13:41
#
Чому для того щоб, навіть класти плитку, людина має вчитися роками, а у президенти беруть навіть без довідки.
+
+15
Dimamizdm1
Dimamizdm1
16 квітня 2025, 14:26
#
А у вашего президента була якась довідка?
+
0
vPrirech
vPrirech
16 квітня 2025, 15:45
#
Якщо то до мене коментар — то я казав у глобальному сенсі, про всіх незалежно від країни і періоду.
+
0
bonv
bonv
16 квітня 2025, 16:47
#
Світ сходить з розуму…
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