В Україні впав попит на нові авто. Які машини купували найчастіше

Впродовж першого кварталу 2025 року українці та місцеві підприємства придбали 14,3 тисячі нових легкових авто, що на 16,5% менше у порівнянні з першим кварталом минулого року. Про це повідомили в Інституті досліджень авторинку.

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Загалом у січні-березні щомісяця в середньому дилери продавали близько 4,8 тис. нових легковиків. За аналогічний період 2024 року автосалони покидали близько 5,7 тис. нових авто.

Більшість нових легковиків, як звичайно (97,3%, 13 868 шт.), були імпортованими із-за кордону. Частка легковиків, виготовлених в Україні склала 2,7% (389 шт.).

Найпопулярніші марки

Серед марок найбільше на першу реєстрацію було подано легковиків з емблемами Toyota, Renault та Skoda. Ось Топ-10 виробників за підсумками першої чверті року:

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Найпопулярніші моделі

З-поміж окремих моделей, подібно як і торік, найчастіше автосалони покидали Renault Duster та Toyota RAV4. Різниця у кількості між наступними учасниками значно більша відносно лідерів цього Топ-10, але значно менша між ними.

За такого порівняно невеликого контрасту всього кілька автомобілів мають вплив на фінальну квартальну позицію моделі у списку. Що зрештою можна пояснити ще чималою конкуренцією між низкою кросоверів одного габаритного (подекуди й цінового) класу.

Цікаво, що у десятці найпопулярніших легковиків залишився всього один ліфтбек — Skoda Octavia, решта — кросовери.

Серед нових легковиків, що були зареєстровані як такі, що виготовлені в Україні (кількісно вони включені до загального рейтингу), лідером у першому кварталі став кросовер Skoda Karoq (201 шт.), який випускають на закарпатському заводі «Єврокар».

Друге місце у продукції того ж підприємства — Skoda Kodiaq (27 шт.). Третя позиція за Volkswagen Crafter (26 шт.). Наступні сходинки розподілили між собою переобладнані місцевими підприємствами під різні спеціальні цілі (на замовлення поліції, медслужб тощо) легкові автомобілі.

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