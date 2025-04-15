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15 квітня 2025, 15:55

В Україні впав попит на нові авто. Які машини купували найчастіше

Впродовж першого кварталу 2025 року українці та місцеві підприємства придбали 14,3 тисячі нових легкових авто, що на 16,5% менше у порівнянні з першим кварталом минулого року. Про це повідомили в Інституті досліджень авторинку.

Впродовж першого кварталу 2025 року українці та місцеві підприємства придбали 14,3 тисячі нових легкових авто, що на 16,5% менше у порівнянні з першим кварталом минулого року.
Фото: freepik.com

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Загалом у січні-березні щомісяця в середньому дилери продавали близько 4,8 тис. нових легковиків. За аналогічний період 2024 року автосалони покидали близько 5,7 тис. нових авто.

Більшість нових легковиків, як звичайно (97,3%, 13 868 шт.), були імпортованими із-за кордону. Частка легковиків, виготовлених в Україні склала 2,7% (389 шт.).

Найпопулярніші марки

Серед марок найбільше на першу реєстрацію було подано легковиків з емблемами Toyota, Renault та Skoda. Ось Топ-10 виробників за підсумками першої чверті року:

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Найпопулярніші моделі

З-поміж окремих моделей, подібно як і торік, найчастіше автосалони покидали Renault Duster та Toyota RAV4. Різниця у кількості між наступними учасниками значно більша відносно лідерів цього Топ-10, але значно менша між ними.

За такого порівняно невеликого контрасту всього кілька автомобілів мають вплив на фінальну квартальну позицію моделі у списку. Що зрештою можна пояснити ще чималою конкуренцією між низкою кросоверів одного габаритного (подекуди й цінового) класу.

Цікаво, що у десятці найпопулярніших легковиків залишився всього один ліфтбек — Skoda Octavia, решта — кросовери.

Серед нових легковиків, що були зареєстровані як такі, що виготовлені в Україні (кількісно вони включені до загального рейтингу), лідером у першому кварталі став кросовер Skoda Karoq (201 шт.), який випускають на закарпатському заводі «Єврокар».

Друге місце у продукції того ж підприємства — Skoda Kodiaq (27 шт.). Третя позиція за Volkswagen Crafter (26 шт.). Наступні сходинки розподілили між собою переобладнані місцевими підприємствами під різні спеціальні цілі (на замовлення поліції, медслужб тощо) легкові автомобілі.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
bonv
bonv
15 квітня 2025, 16:17
#
Серед вживаних електромобілів найбільшим попитом серед українців користувалась Tesla Model Y.
+
0
bonv
bonv
15 квітня 2025, 16:17
#
Автівки сірого кольору мають найбільший попит серед українців в цьому році. З реалізованих у першому кварталі 2025-го нових легкових авто приблизно третина мала сірий колір.
+
0
bonv
bonv
15 квітня 2025, 16:18
#
Рейтинг найбільш продаваних автомобілів у Німеччині у 2025 році підтвердив домінування Volkswagen, а також продемонстрував певні успіхи Skoda, Seat та BMW. Про це повідомляє Focus2Move.
Беззаперечним лідером німецького ринку залишився Volkswagen Golf — станом на березень було продано 22 000 цих автомобілів.
На другому та третьому місцях також опинились моделі Volkswagen — кросовери T-Roc та Tiguan. На четвертій позиції знаходиться Volkswagen Passat, а замикає десятку електромобіль Volkswagen ID.7.
ТОП-10 найпопулярніших моделей на німецькому ринку:
Volkswagen Golf — 22 000 авто.
Volkswagen T-Roc — 19 201 авто.
Volkswagen Tiguan — 18 234 авто.
Volkswagen Passat — 12 548 авто.
Skoda Octavia — 11 694 авто.
Seat Leon — 10 546 авто.
BMW X1 — 9 767 авто.
Cupra Formentor — 9 561 авто.
Opel Corsa — 9 487 авто.
Volkswagen ID.7 — 9 336 авто.
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