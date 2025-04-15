В Україні впав попит на нові авто. Які машини купували найчастіше

Впродовж першого кварталу 2025 року українці та місцеві підприємства придбали 14,3 тисячі нових легкових авто, що на 16,5% менше у порівнянні з першим кварталом минулого року. Про це повідомили в Інституті досліджень авторинку.
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Загалом у січні-березні щомісяця в середньому дилери продавали близько 4,8 тис. нових легковиків. За аналогічний період 2024 року автосалони покидали близько 5,7 тис. нових авто.
Більшість нових легковиків, як звичайно (97,3%, 13 868 шт.), були імпортованими із-за кордону. Частка легковиків, виготовлених в Україні склала 2,7% (389 шт.).
Найпопулярніші марки
Серед марок найбільше на першу реєстрацію було подано легковиків з емблемами Toyota, Renault та Skoda. Ось Топ-10 виробників за підсумками першої чверті року:
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Найпопулярніші моделі
З-поміж окремих моделей, подібно як і торік, найчастіше автосалони покидали Renault Duster та Toyota RAV4. Різниця у кількості між наступними учасниками значно більша відносно лідерів цього Топ-10, але значно менша між ними.
За такого порівняно невеликого контрасту всього кілька автомобілів мають вплив на фінальну квартальну позицію моделі у списку. Що зрештою можна пояснити ще чималою конкуренцією між низкою кросоверів одного габаритного (подекуди й цінового) класу.
Цікаво, що у десятці найпопулярніших легковиків залишився всього один ліфтбек — Skoda Octavia, решта — кросовери.
Серед нових легковиків, що були зареєстровані як такі, що виготовлені в Україні (кількісно вони включені до загального рейтингу), лідером у першому кварталі став кросовер Skoda Karoq (201 шт.), який випускають на закарпатському заводі «Єврокар».
Друге місце у продукції того ж підприємства — Skoda Kodiaq (27 шт.). Третя позиція за Volkswagen Crafter (26 шт.). Наступні сходинки розподілили між собою переобладнані місцевими підприємствами під різні спеціальні цілі (на замовлення поліції, медслужб тощо) легкові автомобілі.
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Коментарі - 3
Беззаперечним лідером німецького ринку залишився Volkswagen Golf — станом на березень було продано 22 000 цих автомобілів.
На другому та третьому місцях також опинились моделі Volkswagen — кросовери T-Roc та Tiguan. На четвертій позиції знаходиться Volkswagen Passat, а замикає десятку електромобіль Volkswagen ID.7.
ТОП-10 найпопулярніших моделей на німецькому ринку:
Volkswagen Golf — 22 000 авто.
Volkswagen T-Roc — 19 201 авто.
Volkswagen Tiguan — 18 234 авто.
Volkswagen Passat — 12 548 авто.
Skoda Octavia — 11 694 авто.
Seat Leon — 10 546 авто.
BMW X1 — 9 767 авто.
Cupra Formentor — 9 561 авто.
Opel Corsa — 9 487 авто.
Volkswagen ID.7 — 9 336 авто.