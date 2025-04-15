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15 квітня 2025, 11:51

В Україні зростають продажі гібридних авто

У березні автопарк України поповнили понад 2,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 15% більше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.

У березні автопарк України поповнили понад 2,1 тис.

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Як змінилася частка

Частка нових авто в цій кількості становила 61%, проти 48% торік. В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (141 од.).

Другий результат у AUDI Q8 (87 од.).

Третій за популярністю — SUZUKI Vitara (75 од.).

​В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у TOYOTA Prius (63 од.)

Також у лідерській трійці: FORD Fusion US (62 од.) та FORD Escape (49 од.).

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+10
bonv
bonv
15 квітня 2025, 12:27
#
Плани президента США Дональда Трампа запровадити нові тарифи на імпорт автомобільної продукції можуть вдарити не тільки по американських, а й по українських споживачах.
Про це розповів старший економіст Центру економічної стратегії Юрія Гайдая, пише SUV News.
За словами експерта, до 50% комплектуючих для американських авто виготовляються за кордоном — зокрема в Китаї, Мексиці та країнах Європейського Союзу. У разі введення нових тарифів ці деталі автоматично подорожчають на внутрішньому ринку США. А оскільки український імпорт залежить від американських поставок, то й у нас зростуть ціни на як самі автомобілі, так і на запасні частини до них. Американські продавці просто не зможуть поставляти товари в Україну дешевше, ніж продають у себе.
Гайдай звернув увагу на те, що за умов зниження попиту на американському ринку частина автомобільної продукції може бути переорієнтована на інші країни, зокрема й на Україну. Це, за його словами, відкриває можливість короткострокового здешевлення окремих нішевих товарів, наприклад — моделей авто, що не користуються популярністю у США, або специфічних запчастин.
+
0
bonv
bonv
15 квітня 2025, 12:28
#
Ні се, ні те ©
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