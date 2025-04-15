В Україні зростають продажі гібридних авто

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Частка нових авто в цій кількості становила 61%, проти 48% торік. В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (141 од.).

Другий результат у AUDI Q8 (87 од.).

Третій за популярністю — SUZUKI Vitara (75 од.).

​В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у TOYOTA Prius (63 од.)

Також у лідерській трійці: FORD Fusion US (62 од.) та FORD Escape (49 од.).

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