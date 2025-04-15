У березні автопарк України поповнили понад 2,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 15% більше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.
15 квітня 2025, 11:51
В Україні зростають продажі гібридних авто
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Як змінилася частка
Частка нових авто в цій кількості становила 61%, проти 48% торік. В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (141 од.).
Другий результат у AUDI Q8 (87 од.).
Третій за популярністю — SUZUKI Vitara (75 од.).
В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у TOYOTA Prius (63 од.)
Також у лідерській трійці: FORD Fusion US (62 од.) та FORD Escape (49 од.).
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
Про це розповів старший економіст Центру економічної стратегії Юрія Гайдая, пише SUV News.
За словами експерта, до 50% комплектуючих для американських авто виготовляються за кордоном — зокрема в Китаї, Мексиці та країнах Європейського Союзу. У разі введення нових тарифів ці деталі автоматично подорожчають на внутрішньому ринку США. А оскільки український імпорт залежить від американських поставок, то й у нас зростуть ціни на як самі автомобілі, так і на запасні частини до них. Американські продавці просто не зможуть поставляти товари в Україну дешевше, ніж продають у себе.
Гайдай звернув увагу на те, що за умов зниження попиту на американському ринку частина автомобільної продукції може бути переорієнтована на інші країни, зокрема й на Україну. Це, за його словами, відкриває можливість короткострокового здешевлення окремих нішевих товарів, наприклад — моделей авто, що не користуються популярністю у США, або специфічних запчастин.