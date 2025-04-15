В Аргентині після пом’якшення валютного контролю нацвалюта обвалилася на 10%

Аргентинська нацвалюта втратила 10% за день після того, як уряд скасував більшість валютних обмежень, запроваджених ще 2019 року. Це стало частиною домовленостей із МВФ. Про це пише Reuters.

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Що з нацвалютою

У понеділок курс досягнув близько 1200 песо за долар. Центробанк дозволив песо вільно коливатися в межах коридору 1000−1400 песо за долар.

Таким чином вдалося швидко скоротити різницю між офіційним курсом і паралельним, яким часто користуються місцеві жителі й бізнес. Якщо наприкінці минулого тижня розрив становив 28%, то тепер — лише 5%.

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Попри різке падіння, економісти загалом позитивно сприйняли рішення.

«Схоже, що країна стала ближче до видимості макроекономічної стабільності, ніж будь-коли з початку 2000-х», — зазначили у Capital Economics.

У J.P. Morgan очікують, що песо надалі стабілізується, а розрив між ринками залишиться на нинішньому рівні завдяки припливу валюти з агросектору.

Передісторія

Як писав «Мінфін», 13 квітня МВФ оголосив про схвалення Аргентині пакету допомоги на суму $20 мільярдів впродовж 48 місяців, з яких $12 мільярдів виділяються одразу.

За словами міністра економіки Аргентини Луїса Капуто, ці кошти дозволять «реструктурувати Центральний банк» та прискорити зниження інфляції.

Крім того, завдяки допомозі можна буде скасувати валютний контроль, який, за словами Капуто, «завдав аргентинцям величезних збитків».