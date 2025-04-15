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15 квітня 2025, 14:34

В Аргентині після пом’якшення валютного контролю нацвалюта обвалилася на 10%

Аргентинська нацвалюта втратила 10% за день після того, як уряд скасував більшість валютних обмежень, запроваджених ще 2019 року. Це стало частиною домовленостей із МВФ. Про це пише Reuters.

Аргентинська нацвалюта втратила 10% за день після того, як уряд скасував більшість валютних обмежень, запроваджених ще 2019 року.
Фото: depositphotos

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Що з нацвалютою

У понеділок курс досягнув близько 1200 песо за долар. Центробанк дозволив песо вільно коливатися в межах коридору 1000−1400 песо за долар.

Таким чином вдалося швидко скоротити різницю між офіційним курсом і паралельним, яким часто користуються місцеві жителі й бізнес. Якщо наприкінці минулого тижня розрив становив 28%, то тепер — лише 5%.

Читайте також: МВФ і Світовий банк погодили допомогу Аргентині на понад $30 мільярдів

Попри різке падіння, економісти загалом позитивно сприйняли рішення.

«Схоже, що країна стала ближче до видимості макроекономічної стабільності, ніж будь-коли з початку 2000-х», — зазначили у Capital Economics.

У J.P. Morgan очікують, що песо надалі стабілізується, а розрив між ринками залишиться на нинішньому рівні завдяки припливу валюти з агросектору.

Передісторія

Як писав «Мінфін», 13 квітня МВФ оголосив про схвалення Аргентині пакету допомоги на суму $20 мільярдів впродовж 48 місяців, з яких $12 мільярдів виділяються одразу.

За словами міністра економіки Аргентини Луїса Капуто, ці кошти дозволять «реструктурувати Центральний банк» та прискорити зниження інфляції.

Крім того, завдяки допомозі можна буде скасувати валютний контроль, який, за словами Капуто, «завдав аргентинцям величезних збитків».

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
15 квітня 2025, 14:59
#
Оказывается, что финансовая помощь МВФ
может приносить и положительный результат…
+
0
bonv
bonv
15 квітня 2025, 16:22
#
Реальна ціна… Хоча обмежень ще вагон.
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