МВФ і Світовий банк погодили допомогу Аргентині на понад $30 мільярдів

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оголосив про схвалення Аргентині пакету допомоги на суму $20 мільярдів впродовж 48 місяців, з яких $12 мільярдів виділяються одразу. Про це йдеться у пресрелізі Фонду, пише Укрінформ.

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Що відомо

«Виконавча рада МВФ схвалила 48-місячну програму розширеного фінансування для Аргентини на загальну суму $20 мільярдів з негайною виплатою $12 мільярдів», — заявили у МВФ.

У Фонді додали, що перший перегляд програми запланований на червень 2025 року. В разі «зеленого світла» Аргентина отримує близько $2 мільярдів.

«Очікується, що програма допоможе активізувати додаткову офіційну багатосторонню та двосторонню підтримку та своєчасний повторний доступ до міжнародних ринків капіталу», — зазначили у МВФ.

Крім цього, Група Світового банку 11 квітня оголосила про надання Аргентині пакету підтримки на суму $12 мільярдів, що «свідчить про сильний вотум довіри зусиллям уряду зі стабілізації та модернізації економіки».

«Це включає $1,5 мільярда, які мають бути виплачені негайно», — додали у Групі.

Також Міжамериканський банк розвитку заявив про плани виплатити Аргентині до $10 мільярдів упродовж трьох років.

«Трирічний пакет включає 7 мільярдів доларів для підтримки державного сектора та 3 мільярди доларів — для активізації діяльності приватного сектора», — додали у Банку.

За словами міністра економіки Аргентини Луїса Капуто, ці кошти дозволять «реструктурувати Центральний банк» та прискорити зниження інфляції.

Крім того, завдяки допомозі можна буде скасувати валютний контроль, який, за словами Капуто, «завдав аргентинцям величезних збитків».