Половина світових ЦБ зізналася у втручанні у роботу валютних ринків

Центральні банки, як правило, не афішують свої дії на валютних ринках, проте нові дані показують, що за лаштунками їхня активність різко зросла, пише Market Watch.

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Згідно з щорічним опитуванням видання Central Banking, проведеним за підтримки HSBC, кожен другий опитаний центробанк зізнався, що останні 12 місяців проводив інтервенції на валютному ринку — незважаючи на заклики зберігати ринкову нейтральність і не втручатися в курси валют.

Опитування відбувалося з січня по початок березня 2025 року і охопило 84 регулятори, на балансі яких перебуває в сукупності близько $7,1 трлн резервів. Це був період до офіційного оголошення США про взаємні тарифи, але вже тоді 44% респондентів назвали американський протекціонізм головним ризиком стабільності глобальних резервів.

«Протекціоністська політика США та волатильна інфляція створюють серйозні загрози для торгових потоків та прибутковості резервів, а геополітика додає невизначеності у питаннях безпеки та ліквідності активів», — пояснив представник одного з центробанків країн Америки.

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Минулого року центробанки найчастіше називали геополітичну ескалацію головним чинником ризику. Тепер у фокусі уваги виявились наслідки «збройового» використання резервів, особливо після заморожування російських активів. 63% опитаних визнали це як мінімум частково значущим фактором, а 21% — як критично важливим для перегляду майбутньої стратегії управління резервами.

Учасники також висловили стурбованість через високу інфляцію та різку волатильність відсоткових ставок. Один із представників країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону зазначив, що його банк зосередився на активах із короткими та середніми термінами погашення, щоб мінімізувати ризик втрат через стрибки прибутковості.

Незважаючи на зростання цін на золото, він не відлякує центробанки: 37,5% з них планують збільшити вкладення дорогоцінного металу вже цього року.

У той час як золото залишається привабливим для регуляторів, жоден із опитаних не повідомив про вкладення у криптовалюти. Проте 12% визнали, що цифрові активи поступово набирають легітимності як інвестиційний клас.