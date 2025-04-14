Євро демонструє найшвидше зростання за останні 15 років — Bloomberg

Євро демонструє найшвидше зростання за останні 15 років, і інвестори дедалі частіше сприймають його як альтернативу долара США в умовах дедалі більшої глобальної невизначеності. Про це пише Bloomberg.

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Що відбувається з євро

Валюта піднялася до найвищого рівня за три роки, наблизившись до позначки $1,15, а хедж-фонди та аналітики вже говорять про можливе зміцнення до $1,20 у найближчі 3−6 місяців.

Таке зростання викликане переглядом традиційної ролі долара як захисного активу на фоні нових торговельних мит, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа.

Лише за два дні минулого тижня євро подорожчав майже на 4%, що стало другим найбільшим стрибком обсягів опціонів за всю історію — за даними Depository Trust & Clearing Corp.

«Ринок форексу вже грає на зростання євро, і дедалі більше інвесторів долучатимуться до цієї тенденції. Мій попередній оптимістичний прогноз $1,15-$1,20 стає базовим сценарієм», — каже Джордан Рочестер, голова макростратегії у Mizuho International Plc.

Тиск на долар посилився після того, як США запровадили масштабні мита на імпорт з Китаю, що дестабілізувало ринки. У результаті інвестори переорієнтувалися на євро — зокрема, як на більш стабільну альтернативу.

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Міністр фінансів Німеччини вже закликав уряди скористатися нагодою й надати євро більшої ваги у глобальній торгівлі.

Після зняття жорстких фіскальних правил у Німеччині очікується збільшення державних видатків — це має посилити економіку єврозони в умовах глобального сповільнення. Додатково, нові тарифи зменшать торгівельне сальдо ЄС зі США, що також знизить обсяги інвестицій у доларові активи.

Деякі аналітики попереджають, що валюта вже надмірно перекуплена. Валентин Марінов із Credit Agricole вважає, що пара євро-долар «перебуває у зоні перегріву», а позиційна модель банку перейшла на коротку ставку по євро.

Водночас Ерік Нельсон із Wells Fargo наголошує, що зміна глобальних валютних уподобань — це процес, який займає місяці й навіть роки, а не дні.

Однак євро вже починає перебирати на себе функції долара як резервної валюти, особливо на фоні сумнівів щодо стійкості американської економіки.

«Ми спостерігаємо структурний зсув, який у середньостроковій перспективі грає на користь євро», — підсумовує Ван Лу, керівник валютного напряму Russell Investments.