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14 квітня 2025, 14:24

Падіння цін на нафту загрожує росії втратою трильйона рублів

Торгова війна, розв’язана Дональдом Трампом, штовхає російський бюджет до прірви: за оцінками, москва може недорахуватися 2,5% доходів через обвал нафтових цін. Про це пише Financial Times.

Торгова війна, розв’язана Дональдом Трампом, штовхає російський бюджет до прірви: за оцінками, москва може недорахуватися 2,5% доходів через обвал нафтових цін.
Фото Pixabay

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Нафта на дні

Ціна нафти марки Urals, ключового експортного сорту рф, скотилася до $50 за барель — найнижчого рівня за майже два роки, за даними Argus. Це сталося після анонсу мит Трампа та рішення ОПЕК+ наростити видобуток. У бюджеті Росії на 2025 рік закладено $69,70 за барель, тож розрив у ціні створює величезний дефіцит. «Якщо торгові війни тривають, вони зазвичай призводять до уповільнення світової економіки і, можливо, зниження попиту на наш експорт енергоносіїв», — попереджала голова Центробанку рф Ельвіра Набіулліна ще до оголошення Трампом 90-денної паузи в тарифах.

Економічні наслідки

«Якщо ціни на нафту залишаться на нинішньому рівні, росія може втратити близько трильйона рублів цього року, що еквівалентно 2,5 відсоткам її очікуваних бюджетних доходів», — зазначила головна економістка T-Investments Софія Донець. За її словами, це сповільнить зростання ВВП на 0,5%. Економіка рф, яка трималася на військових витратах, уже відчуває тиск: суверенний фонд, що пом’якшував наслідки війни в Україні, стрімко вичерпується.

Глобальний контекст

Падіння нафти триває, попри тимчасову паузу в запровадженні мит Трампа. Тарифна нестабільність і зростання пропозиції від ОПЕК+ загрожують ще більшим просіданням цін, що може поставити кремль перед вибором: скорочувати витрати чи збільшувати борги.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
0
KValera
KValera
14 квітня 2025, 14:26
#
Коли перемога?
+
+15
Я_ __
Я_ __
14 квітня 2025, 14:59
#
Це зараз не на часі, ще не всі цирки і бумбокси забронювали, ще не все бабло розпилили, ще не всі люди ненавидять тцкунів і поліцаїв котрі ломають людей на вулиці, врешті решт люди ще не почали масово відстрілювати гоблінів з тцк, хоча певні локальні випадки вже є, тому поки не чекаємо потужної перемоги, поки створюємо плани єдності, потужності, незламності, СЛАВА НАЙПОТУЖНІШОМУ ДИКТАТОРУ СУЧАСНОСТІ!
+
0
Daos
Daos
14 квітня 2025, 14:34
#
А чё Байден с начала 2022-го не пытался опустить ценник на нефть? Наверное не хотел…
+
+15
bonv
bonv
14 квітня 2025, 15:30
#
То нехай впаде…
+
0
neverice
neverice
14 квітня 2025, 16:07
#
Непогано, але треба ще. В ФНБ ліквідний залишок ще близько $40 млрд. Це фактично дорівнює дефіциту бюджету росії. Кожен долар на вартості Urals — це $9 млн в день. Або $3 млрд на рік. Відповідно, щоб вони гарантовано проїли ФНБ до кінця року достатньо, щоб Urals трималась на позначці $50 або нижче. Але до кінця року якось занадто далеко. Тому, треба ще.
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