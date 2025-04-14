Падіння цін на нафту загрожує росії втратою трильйона рублів

Торгова війна, розв’язана Дональдом Трампом, штовхає російський бюджет до прірви: за оцінками, москва може недорахуватися 2,5% доходів через обвал нафтових цін. Про це пише Financial Times.

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Нафта на дні

Ціна нафти марки Urals, ключового експортного сорту рф, скотилася до $50 за барель — найнижчого рівня за майже два роки, за даними Argus. Це сталося після анонсу мит Трампа та рішення ОПЕК+ наростити видобуток. У бюджеті Росії на 2025 рік закладено $69,70 за барель, тож розрив у ціні створює величезний дефіцит. «Якщо торгові війни тривають, вони зазвичай призводять до уповільнення світової економіки і, можливо, зниження попиту на наш експорт енергоносіїв», — попереджала голова Центробанку рф Ельвіра Набіулліна ще до оголошення Трампом 90-денної паузи в тарифах.

Економічні наслідки

«Якщо ціни на нафту залишаться на нинішньому рівні, росія може втратити близько трильйона рублів цього року, що еквівалентно 2,5 відсоткам її очікуваних бюджетних доходів», — зазначила головна економістка T-Investments Софія Донець. За її словами, це сповільнить зростання ВВП на 0,5%. Економіка рф, яка трималася на військових витратах, уже відчуває тиск: суверенний фонд, що пом’якшував наслідки війни в Україні, стрімко вичерпується.

Глобальний контекст

Падіння нафти триває, попри тимчасову паузу в запровадженні мит Трампа. Тарифна нестабільність і зростання пропозиції від ОПЕК+ загрожують ще більшим просіданням цін, що може поставити кремль перед вибором: скорочувати витрати чи збільшувати борги.