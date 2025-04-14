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14 квітня 2025, 11:37

За рік кількість вакансій для пенсіонерів зросла на 50% — Work.ua

Через дефіцит кадрів знайти роботу людям старшого віку стало трохи легше. Особливо в робітничих професіях, логістиці та сфері обслуговування. Такі дані LIGA.net озвучила PR-менеджерка Work.ua Вікторія Білякова.

Через дефіцит кадрів знайти роботу людям старшого віку стало трохи легше.
Фото: depositphotos

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За її словами, за рік кількість вакансій для пенсіонерів зросла на 50%. Втім, це досі незначна частка всіх пропозицій. У лютому 2024 року була 4391 вакансія, у лютому 2025 року — 6150.

Найбільше вакансій для людей 50+ представлено у транспортній галузі, автобізнесі, виробництві, сфері обслуговування та медицині. Основні вимоги роботодавців до таких кандидатів — відповідний досвід, професійні навички, готовність до адаптації та проактивність.

«У 2021 році аналітики Work.ua провели опитування серед шукачів: чи стикалися вони з дискримінацією за віком під час працевлаштування? За результатами опитування, ейджизм зовсім не торкнувся лише однієї п’ятої опитуваних. А 78% респондентів зазначили, що так чи інакше зіштовхувались з віковою упередженістю. Причому ейджизм зачіпав не тільки кандидатів 40+, а й людей у віці 25−35 років. Хоча цей вік зазвичай не вважають групою ризику», — зазначає Білякова.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 15

+
+105
Kharakternyk
Kharakternyk
14 квітня 2025, 11:39
#
Якщо не зупинять найближчим часом жертвоприношення, то вакансій ще побільшає.
+
+15
Три літри
Три літри
14 квітня 2025, 11:41
#
А москаль все молится на свого сцаря
+
+75
Я_ __
Я_ __
14 квітня 2025, 12:08
#
Та ну він же наче не про це, чого ти оце починаєш знову з москалятами своїми, заспокойся

він мав на увазі, що ті хто мають бойовий досвід — сидять заброньовані, а працівників на нуль женуть і там в кращому випадку місяць-два і добрий вечір телемарафон, тому кадровий голод підприємств зростатиме, для чого йому на пукіна молитися, якщо в нас в Україні свій царьок є, місцевого розливу, наше українське *** диктаторське
+
0
MAXAOH
MAXAOH
14 квітня 2025, 12:37
#
Не, он не это имел ввиду. Но то, что у тебя с адекватностью и логикой проблемы, это и так было понятно!
+
+15
Три літри
Три літри
14 квітня 2025, 12:55
#
Та ну він же наче не про це, чого ти оце починаєш знову з москалятами своїми, заспокойся

людина свідомо і послідовно агітує за капітуляцію

хоча мені вона спочатку запам’яталась тим як повчала мене українськості (тоді я ще переважно писав російською), а десь не досі давно висрала тут про те що біда України це жиди у владі (до уваги модератора — в українській та польській мовах слово жиди — є звичайним усталеним словом і не носить негативного відтінку)

Розімієш, була б вона щира в своєму українському патріотизнмі — не писала б що захист України це жертвоприношення, тим більше непотрібне як вона подала це тут.
Ну або хоча б була справжнім юдофобом то не заклилала здатися на милость московського царя у владі якого повно як євреїв, так і мусульман і це саме вони придуть керувати в улус Україна після того як України як держави не стане.

Докладно пояснив?
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
14 квітня 2025, 14:22
#
Хочеш воювати далі, тебе особисто ніхто й не тримає, *****:)
+
0
Три літри
Три літри
14 квітня 2025, 14:55
#
Хочеш цілювати московського сцаря в дупу — тебе в Україні ніхто не тримає — їхай на болота.
+
+15
Три літри
Три літри
14 квітня 2025, 11:40
#
Це навіть візуально видно що багато де працюють люди вже у віці
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
14 квітня 2025, 11:50
#
Ухилянти ховаються за жiночими
спiдницями та сидять по домiвках.

Максимум на що здатнi,
це собак виводять погуляти…
+
+75
Я_ __
Я_ __
14 квітня 2025, 12:06
#
Qwerty1999

«Ухилянти ховаються за жiночими
спiдницями та сидять по домiвках.»

Чого? наче ні, поліцаї, гобліни з тцк, депутати, міністри, спортсмени, прикордонники, нацгвардійці, муніципальна охорона, цирк, гурт бумбокс, телемарафонці, приватні охоронці - всі ухилянти гуляють на вулиці спокійно, так що ти щось наплутав)
+
0
Три літри
Три літри
14 квітня 2025, 12:51
#
Ну, на АЗС схоже бронь дають. Бо я бачив на касі чоловіків цілком мобілізаційного віку. Що вже трохи незвично бо зазвичай там працюють дівчата або жінки. Але було й таке що побачив раз людину яка мабуть старша за мене: може ще й не пенсіонер, але все одно дуже нетипово це виглядає.

На транспорті їзжу рідко, але майже всюди весить реклама з набору жінок на посади водіїв.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
14 квітня 2025, 14:11
#
А може то багатодiтний батько
або син, що доглядае за своими
немiчними батьками…
+
+45
Я_ __
Я_ __
14 квітня 2025, 12:04
#
«За рік кількість вакансій для пенсіонерів зросла на 50% — Work.ua»

Ну звісно, а ще поки війна триває і гобліни з тцк бушують — зростатиме кількість вакансій де готові прийняти студентів, інвалідів і тд :)
+
+30
MAXAOH
MAXAOH
14 квітня 2025, 12:39
#
Иди ТЦК в лицо скажи, что они гоблины. Интернет герой)))
+
0
bonv
bonv
14 квітня 2025, 15:32
#
І для жінок.
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