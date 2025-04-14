Через дефіцит кадрів знайти роботу людям старшого віку стало трохи легше. Особливо в робітничих професіях, логістиці та сфері обслуговування. Такі дані LIGA.net озвучила PR-менеджерка Work.ua Вікторія Білякова.
За рік кількість вакансій для пенсіонерів зросла на 50% — Work.ua
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За її словами, за рік кількість вакансій для пенсіонерів зросла на 50%. Втім, це досі незначна частка всіх пропозицій. У лютому 2024 року була 4391 вакансія, у лютому 2025 року — 6150.
Найбільше вакансій для людей 50+ представлено у транспортній галузі, автобізнесі, виробництві, сфері обслуговування та медицині. Основні вимоги роботодавців до таких кандидатів — відповідний досвід, професійні навички, готовність до адаптації та проактивність.
«У 2021 році аналітики Work.ua провели опитування серед шукачів: чи стикалися вони з дискримінацією за віком під час працевлаштування? За результатами опитування, ейджизм зовсім не торкнувся лише однієї п’ятої опитуваних. А 78% респондентів зазначили, що так чи інакше зіштовхувались з віковою упередженістю. Причому ейджизм зачіпав не тільки кандидатів 40+, а й людей у віці 25−35 років. Хоча цей вік зазвичай не вважають групою ризику», — зазначає Білякова.
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Коментарі - 15
він мав на увазі, що ті хто мають бойовий досвід — сидять заброньовані, а працівників на нуль женуть і там в кращому випадку місяць-два і добрий вечір телемарафон, тому кадровий голод підприємств зростатиме, для чого йому на пукіна молитися, якщо в нас в Україні свій царьок є, місцевого розливу, наше українське *** диктаторське
людина свідомо і послідовно агітує за капітуляцію
хоча мені вона спочатку запам’яталась тим як повчала мене українськості (тоді я ще переважно писав російською), а десь не досі давно висрала тут про те що біда України це жиди у владі (до уваги модератора — в українській та польській мовах слово жиди — є звичайним усталеним словом і не носить негативного відтінку)
Розімієш, була б вона щира в своєму українському патріотизнмі — не писала б що захист України це жертвоприношення, тим більше непотрібне як вона подала це тут.
Ну або хоча б була справжнім юдофобом то не заклилала здатися на милость московського царя у владі якого повно як євреїв, так і мусульман і це саме вони придуть керувати в улус Україна після того як України як держави не стане.
Докладно пояснив?
спiдницями та сидять по домiвках.
Максимум на що здатнi,
це собак виводять погуляти…
«Ухилянти ховаються за жiночими
спiдницями та сидять по домiвках.»
Чого? наче ні, поліцаї, гобліни з тцк, депутати, міністри, спортсмени, прикордонники, нацгвардійці, муніципальна охорона, цирк, гурт бумбокс, телемарафонці, приватні охоронці - всі ухилянти гуляють на вулиці спокійно, так що ти щось наплутав)
На транспорті їзжу рідко, але майже всюди весить реклама з набору жінок на посади водіїв.
або син, що доглядае за своими
немiчними батьками…
Ну звісно, а ще поки війна триває і гобліни з тцк бушують — зростатиме кількість вакансій де готові прийняти студентів, інвалідів і тд :)