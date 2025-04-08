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8 квітня 2025, 19:22

Експорт яєць за перші три місяці року подвоївся

За січень-березень 2025 року експорт яєць склав 496 млн штук, що удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомили у Союзі птахівників України.

За січень-березень 2025 року експорт яєць склав 496 млн штук, що удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Фото: pixabay.com

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Зазначається, що ринок країн ЄС став пріоритетним у 2022 році після блокування експорту морським шляхом та скасування квот для українських яєць і яєчних продуктів.

З кожним роком частка країн ЄС в структурі експорту лише збільшувалась, незважаючи на встановлені вже у 2024 році кількісні обмеження для імпорту яєць з України.

В цьому році спостерігаються суттєві зміни в географії експорту. Частка країн ЄС зросла до 72%, але цей ріст становить всього 3% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Скорочується частка Сінгапуру в регіональній структурі експорту — з 15% у 2023 році до 4% в цьому.

У 2025 році розпочалися постачання до Великобританії, її частка наразі становить 7%.

Аналогічно зростає експорт до країн Африки, де завдяки світовій кон’юнктурі були досить привабливі умови для торгівлі. Частка африканського континенту зросла до 8%, в той час як торік вона була 5%, а у 2023 році — взагалі за цей період не експортувались яйця.

Поставки до Ізраїлю досить стабільні, хоч частка і зменшилась до 9%, але фізичний обсяг експорту не змінився порівняно з січнем-березнем 2024 року.

Експорт до країн Близького Сходу майже відсутній, що обумовлено логістичними особливостями і високою конкуренцією в регіоні з боку інших країн-експортерів.

«Європейський ринок буде і надалі залишатися в пріоритеті експорту, що обумовлено зручною логістикою і високим попитом на українську продукцію. Ще донедавна лише 4 компанії мали право експорту до ЄС, а на сьогодні вже 15. І надалі українські експортери будуть утримувати сильні позиції на ринках країн ЄС, пропонуючи безпечну та якісну продукцію», — йдеться у повідомленні.

Збільшення експорту вдвічі за перші три місяці року, порівняно з січнем-березнем 2024 року, не вплинуло негативно на пропозицію яєць на внутрішньому ринку.

Дефіциту на Великдень не буде

Традиційно напередодні Великодня попит на яйця збільшується, однак в цьому році, як і в минулому, дефіциту продукції не очікується і споживачі зможуть розраховувати на доступні цінові пропозиції в достатній кількості протягом великодніх свят.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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