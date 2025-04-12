Tesla призупинила прийом нових замовлень на хетчбек Model S і кросовер Model X на своєму китайському вебсайті, пише Reuters.
Tesla призупинила нові замовлення на дві моделі в Китаї
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Яка причина
Це сталося після того, як Китай підвищив тарифи на імпорт з США до 125%, у відповідь на рішення президента США Дональда Трампа підвищити мита на китайські товари до 145%.
Вищі тарифи значно збільшують вартість цих автомобілів для китайських споживачів. За даними китайського Міністерства фінансів, поточні ставки мит роблять американські товари занадто дорогими для внутрішнього ринку.
Читайте також: Китай підняв мита на американські товари до 125% у відповідь Трампу
Tesla виробляє Model 3 і Model Y на своєму заводі в Шанхаї для продажу в Китаї та експорту в інші країни.
Проте Model S і Model X виробляються у США. У 2024 році Китай імпортував 1553 Model X та 311 Model S, що становить менше ніж 0,5% від загальних продажів Tesla.
Коментарі - 2
Водночас видання CNBC повідомило, що загальне мито для Китаю буде більшим, ніж сказав президент США Дональд Трамп. За інформацією ЗМІ, загальна ставка мита на китайський імпорт до США складатиме 145, а не 125 відсотків.
«Рішучі контрзаходи Китаю спрямовані на захист своїх законних прав та інтересів, а також на підтримку чесності та справедливості в міжнародному співтоваристві», — зазначив Веньтао.
За його словами, члени Світової організації торгівлі повинні об'єднатися, аби протистояти «однобічності, протекціонізму та практикам залякування за допомогою співпраці та багатосторонності».
Міністр додав, що найменш розвинені країни зіштовхуються з одними з найбільших ризиків через американські мита.