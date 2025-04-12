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12 квітня 2025, 10:40

Tesla призупинила нові замовлення на дві моделі в Китаї

Tesla призупинила прийом нових замовлень на хетчбек Model S і кросовер Model X на своєму китайському вебсайті, пише Reuters.

Tesla призупинила прийом нових замовлень на хетчбек Model S і кросовер Model X на своєму китайському вебсайті, пише Reuters.► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЯка причинаЦе сталося після того, як Китай підвищив тарифи на імпорт з США до 125%, у відповідь на рішення президента США Дональда Трампа підвищити мита на китайські товари до 145%.
Фото: tutservice.com.ua

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Яка причина

Це сталося після того, як Китай підвищив тарифи на імпорт з США до 125%, у відповідь на рішення президента США Дональда Трампа підвищити мита на китайські товари до 145%.

Вищі тарифи значно збільшують вартість цих автомобілів для китайських споживачів. За даними китайського Міністерства фінансів, поточні ставки мит роблять американські товари занадто дорогими для внутрішнього ринку.

Читайте також: Китай підняв мита на американські товари до 125% у відповідь Трампу

Tesla виробляє Model 3 і Model Y на своєму заводі в Шанхаї для продажу в Китаї та експорту в інші країни.

Проте Model S і Model X виробляються у США. У 2024 році Китай імпортував 1553 Model X та 311 Model S, що становить менше ніж 0,5% від загальних продажів Tesla.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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bonv
bonv
12 квітня 2025, 12:21
#
Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що Європейський Союз та Китай повинні об'єднати зусилля у протистоянні «одностороннім залякуванням». За його словами, у тарифній війні не буде переможців, а якщо йти проти світу, то це означає ізолювати себе.
Водночас видання CNBC повідомило, що загальне мито для Китаю буде більшим, ніж сказав президент США Дональд Трамп. За інформацією ЗМІ, загальна ставка мита на китайський імпорт до США складатиме 145, а не 125 відсотків.
+
0
bonv
bonv
12 квітня 2025, 12:21
#
Міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао заявив, що безперервне запровадження мит з боку США завдасть великої шкоди країнам, що розвиваються, внаслідок чого може навіть виникнути гуманітарна криза, передає Bloomberg.
«Рішучі контрзаходи Китаю спрямовані на захист своїх законних прав та інтересів, а також на підтримку чесності та справедливості в міжнародному співтоваристві», — зазначив Веньтао.
За його словами, члени Світової організації торгівлі повинні об'єднатися, аби протистояти «однобічності, протекціонізму та практикам залякування за допомогою співпраці та багатосторонності».
Міністр додав, що найменш розвинені країни зіштовхуються з одними з найбільших ризиків через американські мита.
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