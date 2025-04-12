Tesla призупинила нові замовлення на дві моделі в Китаї

Tesla призупинила прийом нових замовлень на хетчбек Model S і кросовер Model X на своєму китайському вебсайті, пише Reuters .

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Яка причина

Це сталося після того, як Китай підвищив тарифи на імпорт з США до 125%, у відповідь на рішення президента США Дональда Трампа підвищити мита на китайські товари до 145%.

Вищі тарифи значно збільшують вартість цих автомобілів для китайських споживачів. За даними китайського Міністерства фінансів, поточні ставки мит роблять американські товари занадто дорогими для внутрішнього ринку.

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Tesla виробляє Model 3 і Model Y на своєму заводі в Шанхаї для продажу в Китаї та експорту в інші країни.

Проте Model S і Model X виробляються у США. У 2024 році Китай імпортував 1553 Model X та 311 Model S, що становить менше ніж 0,5% від загальних продажів Tesla.