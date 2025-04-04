Мобілізовані ФОПи накопичили майже 30 мільйонів гривень податкового боргу

Державна податкова служба запроваджує комплекс заходів для врегулювання податкових питань мобілізованих ФОПів та ветеранів. Про це повідомляє пресслужба ДПС.

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Зазначається, що напрацьовуються пропозиції щодо змін у законодавстві, в регіонах будуть створені робочі групи, які надаватимуть консультації.

За словами голови ДПС Руслана Кравченка, ФОПи 1−2 груп щомісячно авансом мають сплачувати єдиний податок і військовий збір. Щоб уникнути автоматичних нарахувань, слід подати заяву про неможливість виконання податкових обов’язків.

«Однак під час мобілізації та служби підприємець навряд чи думає про це. Через що виникає податковий борг», — зазначив Кравченко.

За його словами, на сьогодні понад 3 тис. мобілізованих ФОПів мають податковий борг майже 30 млн гривень.

«Вони можуть бути звільнені від сплати податків, якщо подадуть заяву за місцем податкової реєстрації протягом 10 днів після демобілізації. На практиці вкластися в такий термін вкрай важко», — сказав очільник ДПС.

За його словами, ДПС напрацьовує пропозиції до законодавства, щоб збільшити терміни подання заяви. Найближчим часом їх передадуть до Мінфіну, також було ініційовано підписання протоколу з Міноборони, щоб мати точну інформацію щодо мобілізованих ФОП.

Він також підкреслив, що на рівні ДПС реалізовуються такі оперативні кроки:

регіони отримають переліки ФОП, яким нараховується єдиний податок та військовий збір, та які ймовірно не можуть виконувати свої податкові обов’язки. Кожна історія має бути відпрацьована;

проводиться інвентаризація скарг та листів ФОПів щодо списання нарахованих податкових зобов’язань з дати їх мобілізації, буде проаналізовано результати їх розгляду в регіонах;

територіальні управління мають створити робочі групи та «гарячі лінії» для надання консультацій мобілізованим ФОП, які не можуть виконувати податкові обов’язки, чи членам їхніх родин;

упродовж квітня мобілізовані ФОП та члени їхніх родин мають бути поінформовані про існуючі механізми, визначені законодавством, щодо уникнення негативних наслідків від несплати податків;

вся актуальна інформація має бути розміщена в Центрах обслуговування платників. Мають бути також залучені до інформування ЦНАП, громади, ТЦК, обласні військові адміністрації.