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10 квітня 2025, 17:48

ЄС призупиняє дію мит проти США на 90 діб

Європейський Союз відклав введення перших контрзаходів, які планувалися у відповідь на мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом на імпорт сталі та алюмінію. Про це президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила у соцмережі Х.

Європейський Союз відклав введення перших контрзаходів, які планувалися у відповідь на мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом на імпорт сталі та алюмінію.
Фото: pixabay.com

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«Ми звернули увагу на заяву президента Трампа. Ми хочемо дати шанс переговорам. Під час остаточного прийняття контрзаходів ЄС, які отримали сильну підтримку від наших держав-членів, ми призупинимо їх на 90 днів. Якщо переговори не дадуть задовільного результату, наші контрзаходи вступлять у дію.» — заявила фон дер Ляєн.

Вона також зазначила, що підготовча робота над подальшими контрзаходами триває.

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Нагадаємо

Євросоюз вирішив накласти торговельні обмеження на американські товари вартістю близько 21 мільярда євро у відповідь на 25%-ні мита США на європейську сталь і алюміній, запроваджені Дональдом Трампом.

Країни ЄС одностайно підтримали пропозицію Єврокомісії. Перший етап мит повинен був стартувати 15 квітня після завершення формальностей і публікації рішення.

Під прицілом опинилися товари зі штатів, ключових для американських політиків, зокрема Луїзіани — батьківщини спікера Палати представників Майка Джонсона. У списку — сільгосппродукція, алмази, мотоцикли й соя.

Мита були розподілені на три фази: початок 15 квітня, друга хвиля в середині травня, остання — з 1 грудня. Очікувалось, що більшість товарів обкладуть 25%-ним тарифом, деякі — 10%-ним.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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