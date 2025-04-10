Дохід TSMC у першому кварталі зріс на 42%, перевищивши прогнози

Найбільший у світі виробник чіпів TSMC повідомив, що дохід компанії у першому кварталі зріс на 42%, дещо перевищивши очікування ринку, завдяки буму у сфері штучного інтелекту. Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що дохід за січень-березень 2025 року склав 839,3 млрд тайванських доларів ($25,6 млрд).

Це було трохи вище за оцінку LSEG SmartEstimate в 835,7 млрд тайванських доларів, складену на основі прогнозів 19 аналітиків.

У лютому компанія заявила, що дохід, ймовірно, буде на нижній межі цього діапазону через втрати у розмірі $161 млн від землетрусу в Тайвані в січні.

TSMC оприлюднить повний звіт про прибутки за перший квартал 17 квітня, включаючи прогнози на поточний квартал та весь рік.

Компанія, серед клієнтів якої є Apple та Nvidia, стала одним з основних бенефіціарів розвитку штучного інтелекту, що значно компенсувало зменшення попиту на чіпи, які використовуються в споживчій електроніці, такій як планшети, після зниження попиту під час пандемії.

Як в інших компаній, акції TSMC різко впали після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про введення загальних мит на імпорт минулого тижня, хоча поки що напівпровідники не були включені до списку.

Однак після оголошення Трампа про призупинення мит акції компанії на Тайвані зросли на 9,9% у четвер, зменшивши цьогорічні збитки до 19,7%, що майже відповідає зниженню більш широкого індексу на 17,5%.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що американський гігант напівпровідників Intel і тайванський технологічний лідер TSMC домовилися про попередню співпрацю, щоб разом управляти заводами Intel із випуску мікросхем.