Дохід TSMC у першому кварталі зріс на 42%, перевищивши прогнози

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 квітня 2025, 15:44

Дохід TSMC у першому кварталі зріс на 42%, перевищивши прогнози

Найбільший у світі виробник чіпів TSMC повідомив, що дохід компанії у першому кварталі зріс на 42%, дещо перевищивши очікування ринку, завдяки буму у сфері штучного інтелекту. Про це повідомляє Reuters.

Найбільший у світі виробник чіпів TSMC повідомив, що дохід компанії у першому кварталі зріс на 42%, дещо перевищивши очікування ринку, завдяки буму у сфері штучного інтелекту.
Фото: TSMC

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Зазначається, що дохід за січень-березень 2025 року склав 839,3 млрд тайванських доларів ($25,6 млрд).

Це було трохи вище за оцінку LSEG SmartEstimate в 835,7 млрд тайванських доларів, складену на основі прогнозів 19 аналітиків.

У лютому компанія заявила, що дохід, ймовірно, буде на нижній межі цього діапазону через втрати у розмірі $161 млн від землетрусу в Тайвані в січні.

TSMC оприлюднить повний звіт про прибутки за перший квартал 17 квітня, включаючи прогнози на поточний квартал та весь рік.

Компанія, серед клієнтів якої є Apple та Nvidia, стала одним з основних бенефіціарів розвитку штучного інтелекту, що значно компенсувало зменшення попиту на чіпи, які використовуються в споживчій електроніці, такій як планшети, після зниження попиту під час пандемії.

Як в інших компаній, акції TSMC різко впали після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про введення загальних мит на імпорт минулого тижня, хоча поки що напівпровідники не були включені до списку.

Однак після оголошення Трампа про призупинення мит акції компанії на Тайвані зросли на 9,9% у четвер, зменшивши цьогорічні збитки до 19,7%, що майже відповідає зниженню більш широкого індексу на 17,5%.

Читайте також: Трамп погрожує TSMC захмарним податком, якщо компанія не побудує заводи в США

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що американський гігант напівпровідників Intel і тайванський технологічний лідер TSMC домовилися про попередню співпрацю, щоб разом управляти заводами Intel із випуску мікросхем.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами