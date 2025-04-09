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9 квітня 2025, 14:15

Трамп погрожує TSMC захмарним податком, якщо компанія не побудує заводи в США

Президент США Дональд Трамп пригрозив Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) 100%-ним податком, якщо та не розгорне виробництво на американській території. Про це повідомляє Reuters.

Президент США Дональд Трамп пригрозив Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) 100%-ним податком, якщо та не розгорне виробництво на американській території.

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Позиція Трампа

«TSMC, я не давав їм жодних грошей, — заявив Трамп. — Я лише сказав, що якщо ви не збудуєте тут свій завод, то заплатите великий податок». Він розкритикував рішення попередньої адміністрації Джо Байдена, яка виділила $6,6 млрд грантів американському підрозділу TSMC для будівництва заводу у Феніксі, Аризона. На думку Трампа, такі компанії не потребують державних субсидій.

Плани TSMC

Тайванський гігант, що забезпечує понад 90% світового виробництва найпередовіших мікросхем, у березні анонсував масштабні інвестиції в США — $100 млрд на зведення п’яти нових заводів. Цей крок мав би зміцнити присутність компанії в Америці, але Трамп вимагає більшого.

Тінь скандалу

Днями Reuters повідомило, що TSMC може зіткнутися зі штрафом у $1 млрд або більше через порушення експортного контролю США. Виявилося, що компанія виготовила чипи для китайської Sophgo, які збігаються з продукцією Huawei — фірми, внесеної до торговельного «чорного списку» США. Цей список забороняє постачання товарів, створених із використанням американських технологій, без спеціального дозволу.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
Mini Mi
Mini Mi
9 квітня 2025, 14:19
#
Tsmc достаточно в США перестать поставлять чипы, чтобы старина Донни повторил судьбу Кенеди
+
+15
Три літри
Три літри
9 квітня 2025, 15:01
#
Гарний постріл собі в ногу
+
+15
bonv
bonv
9 квітня 2025, 15:05
#
Трамп вже всіх дістав?
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