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4 квітня 2025, 15:57

TSMC й Intel запускають спільний проєкт із виробництва чипів

Американський гігант напівпровідників Intel і тайванський технологічний лідер TSMC домовилися про попередню співпрацю, щоб разом управляти заводами Intel із випуску мікросхем. Інформацію оприлюднило Reuters.

Американський гігант напівпровідників Intel і тайванський технологічний лідер TSMC домовилися про попередню співпрацю, щоб разом управляти заводами Intel із випуску мікросхем.
Фото Grok AI

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Умови партнерства

TSMC отримає 20% у новоствореній компанії, але замість грошового внеску поділиться своїми передовими технологіями виробництва чипів. Цей крок має допомогти Intel подолати фінансові труднощі.

Реакція ринку

3 квітня, у четвер, акції Intel підскочили на 2%, тоді як TSMC втратила майже 8% через нещодавно введені тарифи президента США Дональда Трампа. Ринки відреагували на новину по-різному: Intel отримав ковток свіжого повітря, а TSMC відчула тиск торговельної політики.

Передумови угоди

Ще в березні Reuters писав, що TSMC звернулася до Nvidia, Advanced Micro Devices і Broadcom із пропозицією долучитися до спільного підприємства для управління заводами Intel. Ініціатива з’явилася після того, як адміністрація Трампа попросила тайванців підтримати Intel у кризовий момент. Intel же зіткнулася з труднощами: її сервіс для клієнтів і технічна підтримка поступалися TSMC, що спричинило збої й провали в тестуванні.

Фінансовий стан Intel

2024 рік став для Intel провальним: чистий збиток склав $18,8 млрд — вперше з 1986 року. Акції компанії обвалилися на 60% за рік, хоча з початку 2025-го їм вдалося відіграти майже 12%.

Плани TSMC

Минулого місяця TSMC оголосила про амбітні плани вкласти $100 млрд у США, щоб звести п’ять нових заводів із виробництва чипів. Ця інвестиція може стати додатковим поштовхом для співпраці з Intel і зміцнення позицій обох компаній на глобальному ринку.

Цей союз може стати рятівним колом для Intel і водночас підкреслити стратегічну роль TSMC у світовій індустрії напівпровідників.

Джерело: Мінфін
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