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10 квітня 2025, 13:59

Рецесія в США скасовується: Goldman Sachs відкликав прогноз після припинення мит

Аналітики Goldman Sachs Group у середу підвищили оцінку ймовірності настання рецесії в США до понад 50%, проте вже за кілька годин відкликали цей прогноз після того, як президент Дональд Трамп оголосив про припинення набуття чинності більшості імпортних мит на 90 днів.

Аналітики Goldman Sachs Group у середу підвищили оцінку ймовірності настання рецесії в США до понад 50%, проте вже за кілька годин відкликали цей прогноз після того, як президент Дональд Трамп оголосив про припинення набуття чинності більшості імпортних мит на 90 днів.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо кажуть аналітики«Раніше, до заяв Трампа, ми перейшли до прогнозу рецесії у відповідь на додаткові мита щодо конкретних країн, які набули чинності сьогодні вранці, — написала в середу команда аналітиків Goldman під керівництвом Яна Хаціуса. — Тепер ми повертаємося до колишнього прогнозу, в якому рецесії в базовому сценарії».

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що кажуть аналітики

«Раніше, до заяв Трампа, ми перейшли до прогнозу рецесії у відповідь на додаткові мита щодо конкретних країн, які набули чинності сьогодні вранці, — написала в середу команда аналітиків Goldman під керівництвом Яна Хаціуса. — Тепер ми повертаємося до колишнього прогнозу, в якому рецесії в базовому сценарії».

Читайте: Goldman Sachs підняв ризик рецесії у США до 45%

Передісторія

Незадовго до заяв президента експерти Goldman оприлюднили прогноз, згідно з яким ймовірність рецесії в США в найближчі 12 місяців становить 65%.

Незабаром після цього Трамп оголосив про призупинення на 90 днів дії дзеркальних імпортних мит для країн, які не відповіли на раніше оголошені ним тарифні заходи Китаю, це призупинення не торкнеться — навпаки, тарифи щодо китайського імпорту підвищуються до 125%.

Читайте також: Трамп призупинив на 90 днів підвищення мита для низки країн

США пом'якшили позицію щодо мита щодо низки країн, щоб дати їм час для переговорів щодо ліквідації проблем у сфері двосторонньої торгівлі, пояснив американський міністр фінансів Скотт Бессент.

При цьому аналітики Goldman попередили, що навіть у поточному сценарії підвищені мита вплинуть на економічну активність у США. Вони вважають, що американська економіка в 2024 році зросте всього на 0,5%.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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EvilReptiloid
EvilReptiloid
10 квітня 2025, 14:07
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Тим часом папіч (x) зустрічається з королем і королевою (+). Совпадєніє? Чи чужий з хижаком намагаються добазаритись?
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